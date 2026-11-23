Gostujući u večernjem Dnevniku Nove TV uživo iz obnovljene zgrade Hrvatske demokratske zajednice rekao je da može obavijestiti hrvatsku javnost o tome da je hrvatski časnik kojega je odabrao Glavni stožer upućen u Poljsku, misleći na centar JATEC , odnosno NATO-ov zajednički centar za analizu, obuku i izobrazbu u toj zemlji.

'On je bio protiv vojne misije Europske unije EUMAM-a i protiv NATO-ove misije obuke ukrajinskih vojnika NSATU-a, a sada je velik zagovornik JATEC-a, u kojemu nema formalnu ulogu', rekao je Plenković o Milanoviću, oputužujući ga za 'privid aktivnosti'.

Napredak u komunikaciji s Milanovićem usporedio je s pomicanjem planina. Na pitanje ima li namjeru s njime se naći nije odgovorio. Milanović je ranije ovog mjeseca uputio Plenkoviću kritiku zbog toga što njegova vlada tamo dosad nije uputila hrvatske vojnike, tvrdeći da je upravo on više puta ove godine poticao MORH da to omogući.

Tada mu je ministar obrane Ivan Anušić odgovorio da je MORH inicirao i potaknuo Glavni stožer Oružanih snaga RH u veljači na popunjavanje te pozicije, nakon čega su uslijedile konzultacije o kandidatu, a onda je kandidat i odobren. Anušić je tada dodao i da predsjednik, premda je vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, nema formalnu ulogu u izboru i slanju časnika u JATEC, već da je to procedura po zakonu u nadležnosti ministarstva obrane.