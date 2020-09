'Buldožer' Azimov o Milanoviću, pokvarenom avionu i velikoj ljubavi prema Hrvatskoj: Bit ću vaš drugi veleposlanik u Moskvi

Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov uoči odlaska s dužnosti u Zagrebu rekao je da se može očekivati posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina. U intervju za RTL komentirao je i svoga nasljednika te otkrio tko je zapravo 'Putinov buldožer'

Komentirajući slučaj Agrokor, podsjetio je da je bio jedan od prvih koji je došao do zaključka da je kompanija na rubu krize, vrlo teškog perioda svoga rada. 'Moja zadaća kao veleposlanika bila je da uz pomoć ruskih banaka izvučemo Agrokor iz krize, da stabiliziramo situaciju, stvorimo novu kompaniju Fortenovu koja uspješno funkcionira', kazao je veleposlanik.

Azimov je za RTL poručio da je cijela njegova obitelj jako zavoljela Hrvatsku tijekom petogodišnjeg veleposlaničkog mandata koji se bliži kraju. 'Drago mi je i ponosan sam na zadnjih 5 godina moje diplomatske karijere koja je trajala 50 godina i na to što je završavam u vašoj zemlji', rekao je Azimov.

Poručio je da je posjet ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Hrvatskoj odgođen zbog pandemije, no on se nada da će doći krajem listopada. Upitan hoće li doći i predsjednik Vladimir Putin, odgovorio je: 'Posjet našeg predsjednika stoji u agendi i ja sam siguran da će prije ili kasnije doći.'

Je li bilo razočarenja u Moskvi što predsjednik Milanović nije na kraju došao na proslavu Dana pobjede?

'Znam da je gospodin Milanović htio posjetiti Rusiju i dva dana prije odlaska on je poslao poruku mom predsjedniku u kojoj je potvrdio spremnost dolaska u Moskvu. Nažalost, zbog kvara aviona, on to nije uspio napraviti. Naravno, žao nam je što predsjednik nije sudjelovao na paradi povodom vrlo značajne obljetnice 75 godina od završetka Drugoga svjetskog rata, ali visoko cijenimo i samu iskrenu Milanovićevu namjeru da dođe u Rusiju', poručio je Azimov.