Bruna Esih odbila Mostovu inicijativu za smjenu Dalić

Nezavisna zastupnica Bruna Esih ocijenila je u srijedu u Saboru da je inicijativa oporbe za opozivom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić bespredmetna kao i da meta ne bi trebala biti ona, već premijer Andrej Plenković.

"Dalić ne bi trebala biti meta ove priče nego onaj čiji je ona odabir, a to je premijer Plenković. Međutim, zna se da za to ne postoji dovoljan broj ruku u Saboru i ova inicijativa je bespredmetna, to je stav Kluba Nezavisni za Hrvatsku", izjavila je Esih.