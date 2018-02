Bačić: Opoziv ministrice Dalić neće proći

Dogovor oporbenih stranaka o pokretanju opoziva ministrice gospodarstva Martine Dalić u srijedu prokomentirao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić poručivši da su u njegovoj stranci "sigurni da opoziv neće proći"

"Vladajući se neće služiti nikakvim smicalicama kako bi odugovlačili proces. Procedura je definirana Poslovnikom. Ali, dug je put od ideje do realizacije i prikupljanja potpisa. Nisam siguran da su baš svi u oporbi oduševljeni činjenicom da Most preuzima liderstvo u oporbi. Je li to zbog nekih odnosa u SDP-u, ne znam, ali jasno je da dok SDP šalje poruke zajedništva, a Most to bojkotira i na taj način se izvlači iz pozicije koju je nam je SDP jučer uputio", kazao je Bačić.

Proces izvanredne uprave u Agrokoru ide dalje, situacija se polako stabilizira, rekao je.

"Oporba pokušava rušiti dogovor koji su sami predložili. Kao što znate, SDP je poslao poruku kako bi pristali na zajedništvo u vezi projekta nagodbe u Agrokoru. S jedne strane šalju poruke zajedništva, a s druge, rekao bih, SDP prepušta liderstvo u oporbi Mostu, pristajući na njihov prijedlog da se se opozove potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić. Dakle, oporba voli gubiti i mislim da će i peti put doživjeti poraz", zaključio je Bačić.