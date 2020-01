Pala je odluka; brodovi koji krstare Dunavom i zaustave se u Vukovaru, plaćat će 1500 kuna pristojbe

Vukovarci će od 2021. godine naplaćivati turističku pristojbu riječnim kruzerima koji stignu Dunavom u grad. Brodovi na kružnim putovanjima kapaciteta od 50 do 200 kao i oni od 201 do 500 putnika plaćat će 1500 kuna turističke pristojbe

'Točno je da smo za one s više od 200 putnika mogli odrediti i veći iznos, do pet tisuća kuna, no s obzirom na to da u Vukovar pristane samo jedan brod takvog kapaciteta, i to s oko 210 putnika, držali smo kako viši iznos ne treba propisati', dodao je Kobašević.



Naveo je kako se navedeni iznosi mogu mijenjati, ako se za to pokaže potreba. Kobašević je rekao i kako Vukovaru manje luke u okruženju nisu konkurencija, ali su usporedili troškove koje kruzeri imaju kada pristaju u okolne države.

'U Mohaču brodovi imaju ukupan trošak od 1000 do 1100 eura, a u Novom Sadu od 800 do 900. Budući da im troškovi u Vukovaru iznose oko 550 eura, s uvođenjem ovih 200 eura za turističku pristojbu troškovi će im porasti do 750 eura i smatram kako je to korektan iznos u prvoj godini primjene pravilnika', rekao je Kobašević.