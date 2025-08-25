Brod LNG Croatia isplovio na ugradnju dodatnog modula u Tursku

"Nakon pet godina rada i osiguranja energetske stabilnosti Republike Hrvatske, FSRU brod 'LNG Croatia' morao je isploviti na ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje čime će povećati pouzdanost i sigurnost opskrbe prirodnim plinom Republike Hrvatske kao i svih ostalih država u središnjoj i jugoistočnoj Europi", navode u obavijesti iz LNG Hrvatske.

Do listopada će FSRU brod boraviti u turskom brodogradilištu "Kuzey Star" gdje će, osim ugradnje dodatnog modula za uplinjavanje, biti obavljeni i svi radovi na petogodišnjoj obnovi klase broda kao i svi radove na održavanju i obnovi FSRU broda.