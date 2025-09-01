Brnabić reagirala na Plenkovićevu izjavu o 'građanskom ratu', citirala Balaševića

Nakon izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija 'na rubu građanskog rata', oglasila se predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić

'Plenković govori da je Srbija na rubu građanskog rata. A što bi drugo? Toliko su to htjeli i toliko u to uložili. Znaju da svoj strateški cilj – da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije – mogu ispuniti samo tako. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njezinih građana, cijelog našeg naroda, to niti je točno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pjesmu – džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... Kuharica je završila u smeću (i doslovno)', napisala je Brnabić na X-u.

'Srbija na rubu građanskog rata' Podsjetimo, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je na Bledskom strateškom forumu izrazio određeni skepticizam da će do 2030. godine doći do proširenja Europske unije, navodeći da je Sjeverna Makedonija blokirana, Srbija 'na rubu građanskog rata', a BiH pod stalnom prijetnjom secesionizma. Hrvatski premijer je na 20. izdanju skupa na Bledu sudjelovao na panelu 'Bledski zalog: San ili stvarnost?' uz premijera Slovenije Roberta Goloba, crnogorskog premijera Milojka Spajića, albanskog premijera Edija Rame i povjerenicu Europske komisije za proširenje Martu Kos. Bledski zalog odnosi se na odluku koja je 2023. donesena na tom skupu, a kojom je postavljen cilj da EU i zemlje zapadnog Balkana budu spremne za proširenje do 2030. godine.

Plenković je na panelu rekao da je proširenje, koje on snažno zagovara, dobilo novi zamah nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, no da 'nije toliko siguran' da je ono prioritet među državama EU-a. Ključno pitanje, o kojem se u pravilu toliko i ne govori, pitanje su europskog proračuna i načina donošenja odluka – 'dva neizgovorena ključna elementa'. Plenković propitkuje hoće li veće članice primiti nove manje države sa 'skromnim' doprinosom europskom proračunu, ali s jednakim pravom glasa. 'Deset najbogatijih država financira 80 posto proračuna', podsjetio je. Pozvao je na 'realističnost', kazavši da proširenja neće biti bez ispunjenih kriterija država članica te povoljnog političkog trenutka. Trenutačno 'imamo blokiranu Sjevernu Makedoniju, Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i prosvjeda, na rubu građanskog rata, Bosnu i Hercegovinu' u kojoj Milorad Dodik opetovano prijeti odcjepljenjem Republike Srpske, nastavio je premijer.

Novi prosvjedi u Beogradu, 19. kolovoza Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL







+18 Novi prosvjedi u Beogradu, 19. kolovoza Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL