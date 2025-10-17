Slučaj 'dom zdravlja': Oglasila se liječnička komora

Hrvatska liječnička komora poručila je u petak da osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu, ustvrdivši kako optužbe o zlouporabi položaja i ovlasti ravnateljice i djelatnika Doma zdravlja Zagreb ozbiljno narušavaju povjerenje građana u liječničku profesiju
'Hrvatska liječnička komora, kao i uvijek do sada, osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu i društvu u cjelini. HLK duboko zabrinjavaju optužbe o zlouporabi položaja i ovlasti koji se stavljaju na teret ravnateljici i djelatnicima Doma zdravlja Zagreb, jer takvi slučajevi ozbiljno narušavaju povjerenje građana u liječničku profesiju i sustav javnog zdravstva', navode u priopćenju.
Korupcija, kažu, neovisno o razini i obliku, izravno šteti pacijentima, ponižava rad većine liječnika koji časno i savjesno obavljaju svoj posao te ugrožava temeljne vrijednosti zdravstvenog sustava.
'Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti, koje vrijede za svakog pojedinca, ali istodobno naglašavamo kako Hrvatska liječnička komora ostaje čvrsto opredijeljena etičnosti, profesionalnoj čestitosti i transparentnosti rada svih svojih članova', navodi se na kraju priopćenja.
Ured EPPO-a u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Radi se o ravnateljici Doma zdravlja, njezinoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa.