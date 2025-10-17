Slučaj 'dom zdravlja': Oglasila se liječnička komora

'Hrvatska liječnička komora, kao i uvijek do sada, osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu i društvu u cjelini. HLK duboko zabrinjavaju optužbe o zlouporabi položaja i ovlasti koji se stavljaju na teret ravnateljici i djelatnicima Doma zdravlja Zagreb, jer takvi slučajevi ozbiljno narušavaju povjerenje građana u liječničku profesiju i sustav javnog zdravstva', navode u priopćenju.

Korupcija, kažu, neovisno o razini i obliku, izravno šteti pacijentima, ponižava rad većine liječnika koji časno i savjesno obavljaju svoj posao te ugrožava temeljne vrijednosti zdravstvenog sustava.