Brnabić: Otkud Thompsonov koncert u Zagrebu s 400.000 ljudi koji viču ZDS?

Na pitanje kada bi Srbija mogla postati članica Europske unije, Brnabić je odgovorila kako taj proces ne ovisi isključivo o Srbiji, već o volji svake pojedine članice EU.

Bilo koje pitanje može zakočiti ulazalk u EU

Na pitanje može li neriješeno pitanje nestalih osoba usporiti ili blokirati Srbiju na putu prema EU, te kako to riješiti, Brnabić je odgovorila:

‘Vidjeli smo u slučaju Sjeverne Makedonije da bilo koje bilateralno pitanje, nažalost, može zakočiti ulazak bilo koje države koja želi postati punopravni član EU, što mislim da nije u redu i nije u skladu s europskim vrijednostima jer bilateralna pitanja ne trebaju spriječiti ulazak kandidata u članstvo u EU. Vidjet ćemo hoće li bilateralna pitanja i dalje moći zaustavljati i dalje neke članice da postanu dio EU', rekla je za RTL.