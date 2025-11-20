šefica srpskog parlamenta

Brnabić: Otkud Thompsonov koncert u Zagrebu s 400.000 ljudi koji viču ZDS?

V. B.

20.11.2025 u 20:49

Ana Brnabić
Ana Brnabić Izvor: Profimedia / Autor: Miguel MEDINA / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Mario Jurič, novinar RTL-a razgovrarao je u Bruxellesu s Anom Brnabić, predsjednicom Narodne skupštine Srbije, o ulasku Srbije u Europsku uniju te o jednom od ključnih otvorenih pitanja u odnosima Hrvatske i Srbije - pitanju nestalih osoba

Na pitanje kada bi Srbija mogla postati članica Europske unije, Brnabić je odgovorila kako taj proces ne ovisi isključivo o Srbiji, već o volji svake pojedine članice EU.

Bilo koje pitanje može zakočiti ulazalk u EU

Na pitanje može li neriješeno pitanje nestalih osoba usporiti ili blokirati Srbiju na putu prema EU, te kako to riješiti, Brnabić je odgovorila:

‘Vidjeli smo u slučaju Sjeverne Makedonije da bilo koje bilateralno pitanje, nažalost, može zakočiti ulazak bilo koje države koja želi postati punopravni član EU, što mislim da nije u redu i nije u skladu s europskim vrijednostima jer bilateralna pitanja ne trebaju spriječiti ulazak kandidata u članstvo u EU. Vidjet ćemo hoće li bilateralna pitanja i dalje moći zaustavljati i dalje neke članice da postanu dio EU', rekla je za RTL.

Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Brnabić je naglasila važnost rješavanja pitanja nestalih osoba: ‘O nestalima - to je pitanje važno i za Hrvatsku i Srbiju i bilo bi važno zajedno raditi na tome. To nije nešto na čemu mora raditi samo Srbija, nego bi i Hrvatska morala biti spremna raditi na tome.‘

Na Juričevu konstataciju da obitelji žrtava tvrde kako je problem u arhivi i dokumentaciji koja se nalazi u Srbiji, Brnabić je odgovorila:

‘I obitelji nestalih Srba, koji su živjeli u Hrvatskoj i protjerani iz Hrvatske, također kažu da u mrtvačnicama Zagreba, Osijeka, ali i Rijeke postoje posmrtni ostaci koji tamo desetljećima stoje, koje Hrvatska još nije željela identificirati, ali ono što je moje pitanje - kad pričamo o europskim vrijednostima - otkud Thompsonov koncert u Zagrebu s 400.000 ljudi koji viču ‘Za dom spremni‘? Kako je moguće da članica EU kao što je Hrvatska nije dozvolila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Jasenovac kao najveće srpsko stratište - ni kao privatna osoba ni kao državnik, odnosno predsjednik Republike Srbije. To je u suprotnosti s europskim vrijednostima i svakako bih voljela da se te stvari zatvore.‘

tportal
