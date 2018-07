Britanija nikada nije bila ovisnija o savezništvu s nepredvidivim američkim predsjednikom

Kada Donald Trump stigne u Veliku Britaniju krajem ovoga tjedna, premijerka Theresa May morat će suočiti s neizbježnom činjenicom - zbog brexita Britanija nikada nije bila ovisnija o savezništvu s najnepredvidljivijim američkim predsjednikom u modernoj povijesti.

Od dovođenja u pitanje europskih premisa o samoj EU i slobodnoj trgovni, do udvaranja Kremlju i sjevernokorejskom vođi, Trump nastavlja provoditi nepredvidivu vanjsku politiku SAD-a.

Theresu May to dovodi u nezavidan položaj s obzirom na to da želi ojačati trgovinske veze sa Sjedinjenim državama kako bi nadoknadila odlazak iz EU-a 29. ožujka 2019.

"Ironija je u tome što će nakon brexita Ujedinjeno Kraljevstvo postati manje koristan američki saveznik, dok istodobno London treba Sjedinjene Države mnogo više", rekao je Jeffrey A. Stacey, bivši dužnosnik State Departmenta u Obaminoj administraciji.

"Time je May bačena u naručje nepredvidljivom američkom predsjedniku", kaže Stacey.

Više od 50.000 ljudi odlučilo je prosvjedovati na Trafalgar trgu u samom centru Londona protiv Trumpovog dolaska koji će, među ostalim, uključivati i sastanak s kraljicom Elizabetom i mogući odlazak na golf turnir na vlastitom posjedu Turnberry u Škotskoj.

Unatoč Trumpovoj sklonosti sklapanju poslova, naglasak posjeta će više biti na retorici o "posebnim odnosima" nego što će se razgovarati o pojedinostima trgovinskog sporazuma nakon brexita.