Usvojen proračun Varaždina težak 149,8 milijuna eura

Proračunom su predviđena i sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada u Brezju, energetsku obnovu škola, vrtića i zgrade HNK, obnovu sinagoge, denivelaciju željezničko-cestovnog prijelaza Supilova - Wissertova te sportski centar u Jalkovcu. Planirana je i nabava novih vozila za vatrogasce.

Među najvećim planiranim investicijama istaknuta je izgradnja POS naselja u Ulici Ivana Nepomuka Petrovića, vrijedna 10 milijuna eura, kao i izgradnja novih Gradskih bazena za koju je predviđeno osam milijuna eura.

"Proračun je razvojni i jako, jako ambiciozan. Bit će ga teško ostvariti, a osim svega nabrojenog, radimo još i projektiranja hrpe stvari. Pokušavamo napraviti što više projekata, da budemo spremni, da možemo aplicirati na sve moguće fondove, natječaje koji se otvaraju”, kazao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Ujedno je istaknuo da je Europska investicijska banka potvrdila da je Grad Varaždin nezaduženi grad, s najuravnoteženijim proračunom u Republici Hrvatskoj.

"Nedavno je bio seminar koji je organiziralo Ministarstvo financija i mi smo prvi stavili proračun u savjetovanje. Rečeno nam je da smo mi napravili jedini proračun po svim smjernicama kako je propisalo Ministarstvo”, izjavio je Bosilj.

Proračun je prihvaćen većinom glasova, a protiv su bili vijećnici HDZ-a čiji amandman, kojim bi se svakom korisniku Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin osigurala pomoć od oko 178 eura mjesečno, nije prihvaćen, uz obrazloženje da nije dostavljen u roku.

No, u HDZ-u nisu zadovoljni ni drugim stvarima, o čemu je govorio vijećnik Josip Pokorny. Između ostalog, spomenuo je i da je u 2021. godini, u vrijeme dolaska na vlast SDP-a, Grad Varaždin bio zadužen 14.992.524 eura, a krajem 2026. godine očekuje se ukupan kreditni dug od 42.560.736 eura.

"S planiranim zaduženjima iz projekcija, ukupno planirano zaduženje koje proizlazi iz ovog proračuna je 107.254.902 eura. Neven Bosilj i Miroslav Marković planiraju zadužiti grad u sljedeće tri godine za iznos koji je šest puta veći od onog za koji su prije nego su došli na vlast tvrdili da je to zaduženje koje će otplaćivati naši unuci”, naglasio je Pokorny.