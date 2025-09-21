Božinović: U Hrvatsku ove godine deportirano 1047 migranata, a iz nje više od 6600

Gostujuću u Dnevniku RTL-a Božinović je kazao da ljudi koje Hrvatska prihvaća nemaju kaznene dijela, te da je od 546 ljudi koji ne nalaze u prihvatnim centrima Ježevo, Tovarnik i Trilj, 20 njih su detektirani kao sigurnosno zanimljivi.

"Mi imamo određene sumnje na neke pojedince. To je mali broj ljudi koji su zapravo u detenciji. I oni su tamo dok postoji interes sigurnosnih službi Hrvatske da budu tu. I da od njih zapravo dobijemo informacije koje su nam bitne", kazao je.

Božinović je naglasio da „nikad nije bilo više od 600, 700... ljudi koji su jednu noć i više proveli u Hrvatskoj. Dakle, u svakom trenutku, od samog početka, Hrvatska je jedna od zemalja koja je 24 sata sa svim svojim institucijama, prije svega policijom i ministarstvom unutarnjih poslova, uključena u sve što nam se događa.“