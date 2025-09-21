Božinović: U Hrvatsku ove godine deportirano 1047 migranata, a iz nje više od 6600

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u nedjelju da je u Hrvatsku tijekom ove godine deportirano 1047 migranata, a iz Hrvatske u zemlje kroz sustav readmisije deportirano više od 6600 ilegalnih migranata.
Gostujuću u Dnevniku RTL-a Božinović je kazao da ljudi koje Hrvatska prihvaća nemaju kaznene dijela, te da je od 546 ljudi koji ne nalaze u prihvatnim centrima Ježevo, Tovarnik i Trilj, 20 njih su detektirani kao sigurnosno zanimljivi.
"Mi imamo određene sumnje na neke pojedince. To je mali broj ljudi koji su zapravo u detenciji. I oni su tamo dok postoji interes sigurnosnih službi Hrvatske da budu tu. I da od njih zapravo dobijemo informacije koje su nam bitne", kazao je.
Božinović je naglasio da „nikad nije bilo više od 600, 700... ljudi koji su jednu noć i više proveli u Hrvatskoj. Dakle, u svakom trenutku, od samog početka, Hrvatska je jedna od zemalja koja je 24 sata sa svim svojim institucijama, prije svega policijom i ministarstvom unutarnjih poslova, uključena u sve što nam se događa.“
Osvrćući se na pitanje o optužbama desnica za tajne letove kojima se primaju migranti iz zapadnih zemalja, Božinović je kazao da „nema tajnih letova“, ali da zračne luke ne objavljuju čarter letove koji su za readmisiju „puno jednostavniji“, jer se preko komercijalnih kompanija za svaku osobu moraju osigurati dva pratitelja. Dodao je da Hrvatska svaka tri mjeseca daje popis svih koji su vraćeni iz drugih zemalja EU.
Govoreći o zakonitim migracijama koje potiče i Hrvatska i Europa, u koje spada i strana radna snaga, Božinović je rekao da je od 15. ožujka kada je Zakon stupio na snagu, utvrđeno više od 8.000 nepravilnosti, a više od 5.500 prekršajnih prijava, te da ima 200 falsificiranih dokumenata.
Postoji siva zona na koju mi nismo računali da će je neki poslodavci koristiti kako bi lovili u mutnom. Tome ćemo stati na kraj, to sam rekao već tada kad smo donosili izmjene zakona, kazao je.
Podsjetio je da je ponuđeno poslodavcima više od deset tisuća vaučera da radnici uče hrvatski jezik, „jer to je dobro i za te ljude, bolje se osjećaju kao hrvatski građani, a u konačnici to su onda i bolji radnici kad se na taj način integriraju u društvu. Međutim, oni to nisu koristili i sad ćemo ih izmjenama zakona natjerati da to koriste“, kazao je.