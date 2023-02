Božinović: U Hrvatskoj je 22.500 ukrajinskih izbjeglica

U Hrvatskoj je registrirano otprilike 22.500 ukrajinskih izbjeglica, kazao je u utorak novinarima ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

„Registrirali smo otprilike 22.500 izbjeglica iz Ukrajine“, kazao je Božinović novinarima uoči sudjelovanja na poslovnom doručku o hrvatskom pristupanju šengenskom prostotu u organizaciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham).

„Išli smo na to da se oni rasporede više-manje diljem Hrvatske. Dio njih je otišao, ajmo to tako reći, u vlastitoj organizaciji. Država se pobrinula za one koji nisu imali gdje“, dodao je.