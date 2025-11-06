Božinović se oglasio o skupu Torcide na splitskoj rivi: Crvena linija je nasilje

„Policija nema luksuz nego postupati po zakonu jednako prema svima, bez obzira o kome se radi. Nitko ne vrši pritisak“, poručio je na pitanje o tome što je među osumnjičenima i član HDZ-a. Podsjetio je i da je dio privedenih već dobio istražni zatvor te naglasio da dalje odlučuju DORH i sud, prenosi Danas.hr.

Osvrnuo se i na slučaj Marka Žaje, razriješenog savjetnika u Ministarstvu turizma, rekavši kako ga osobno ne poznaje, ali da je vidio njegovu javnu objavu te da takva retorika ne može biti prihvatljiva.

Najviše pozornosti izazvala je najava prosvjednog skupa Torcide u znak potpore uhićenima. Božinović je tu bio jasan: „Demokracija znači i slobodu i pravo na slobodu izražavanja. Svatko tko želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može. Naravno, bitno je da se to odvija u skladu sa zakonom, da nema nasilja. Zapravo, kad govorimo o postupanju represivnog sustava, crvena linija je nasilje i ono je u bilo kojem obliku neprihvatljivo.”