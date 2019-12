Božinović se hvali: Policija dobiva pohvale za čuvanje granice

Hrvatska policija dobija pohvale u Europskoj uniji za svoj posao čuvanja vanjske granice, izjavio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove

"Oko pitanja zaštite vanjskih granica postoji konsenzus. Sve ono što treba napraviti kada je u pitanju zajednička politika azila i promjena zakonodavstva u ovom području - sve zapravo ovisi o tome imamo li sigurne vanjske granice, to je preduvjet, i ono što Hrvatska i još nekoliko zemalja predstavljaju u ovome trenutku jest sigurnost EU-a", kazao je ministar Božinović.

"Mi smo također pridonijeli da se takav raspored postavi unutar Vijeća EU-a i u to smislu možemo biti itekako zadovoljni, to naravno uključuje i povećana financijska izdvajanja za potrebe država na vanjskim granicama EU-a što znači i veća izdvajanja za Hrvatsku i to će sigurno uslijediti", dodao je.

Božinović je najavio da će u utorak razgovarati s potpredsjednikom Komisije zaduženim za migracije Margaritisom Schinasom i povjerenicom za unutarnje poslove Ylvom Johansson.



Na upit kako odgovora na kritike o pretjeranoj uporabi sile hrvatske policije i dva slučaja propucavanja migranata, Božinović je rekao da to nitko nije ni spomenuo.

"Nitko nije spomenuo ta dva slučaja. Mi smo odmah nakon što se to dogodilo proveli sve potrebne radnje, u sve je uključeno i Državno odvjetništvo, a ja sam odmah razgovarao s kolegama u Europi. Naravno, treba činiti sve da ne dođe do incidenata, međutim, opet ponavljam, hrvatska policija radi u skladu s nacionalnim i europskim zakonodavstvom, ona je itekako prepoznata kao vrijednost EU-a i mi ćemo nastaviti provoditi svoju politiku", zaključio je Božinović.