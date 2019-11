Frapantno je to koliko milijardi eura godišnje potroše Europljani na drogu, a Europol upozorava na jačanje balkanskog kartela

Najnoviji izvještaj Europola i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti upozorava na rast tržišta narkotika u EU te spominje jačanje uloge balkanskog kartela, uzornog primjera slaganja preko etničkih granica, u čemu prilikom krijumčarenja kokaina surađuju srpski, hrvatski i crnogorski kriminalci

Iscrpna analiza bazira se na posljednjim dostupnim podacima, onima iz 2017. godine, prikupljenim na niz načina, a autori upozoravaju da na brojke treba gledati kao na minimalne procjene o tome koliko se u proizvodnji i preprodaji nelegalnih droga okreće novca. Opći zaključak je da se 'Europa suočava s brzim razvojem tržišta narkotika. Veća snaga i čistoća narkotika, rast broja zapljena i povećana proizvodnja u EU ukazuju na to da je dostupnost nelegalnih narkotika u porastu', objašnjavaju autori izvještaja i upozoravaju i na 'dramatičan rast' novih sintetičkih supstanci na tržištu.

Također, ističu rast 'odlučnosti i okrutnosti' kriminalnih skupina u pokušajima da povećaju svoje tržišne udjele i primjećuju sve veću 'digitalizaciju' tržišta. Narkotici kupljeni preko interneta u poštanskim paketima dostavljaju se diljem Europe, što predstavlja 'nove izazove' za provođenje zakona.

Hrvatska se na tržištu narkotika ne ističe posebno, no to ne znači da nema svoju ulogu. Prema navodima iz izvještaja, područje zapadnog Balkana i Albanije jedna je od važnijih regija u kojoj se uzgaja kanabis usprkos naporima snaga zakona da se ograniči uzgoj na otvorenom prostoru. 'Informacije Europola sugeriraju to da su bosanske, hrvatske i srpske kriminalne organizacije sve više upletene u uzgoj na zatvorenom i preprodaju kanabisa unutar EU-a', navodi se u izvještaju.