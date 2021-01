Božinović o međunarodnom skandalu s EU parlamentarcima: 'Ovo je još jedna u nizu provokacija... Htjeli su nezakonito prijeći granicu'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te načelnik Uprave za granicu i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Zoran Ničeno izjasnili su se na izvanrednoj press konferenciji o incidentu koji se dogodio prilikom dolaska izaslanstva talijanskih zastupnika u Europskom parlamentu i skupine talijanskih novinara na granicu između Hrvatske i BiH

Talijanski mediji tvrde kako je europarlamentarce koji su u subotu došli u Hrvatsku kako bi provjerili stanje na granici između BiH i Hrvatske dočekala policijska blokada.

Božinović je uvodno rekao da policija najoštrije osuđuje nepoštivanje zakona RH i pokušaja diskreditiranja institucija Hrvatske. Kazao je i kako je dolazak delegacije bio u privatnom aranžmanu, te da nije bila u pitanju najavljena službena delegacija.

"Ovo je još jedna u nizu provokacija vezanih za postupanje hrvatske policije u ispunjavanju zadaća, a to je zaštita državne granice. Javno smo govorili da policija postupa u skladu sa hrvatskim zakonima, no nekima to očito nije dovoljno i pokušavaju dokazati da policija postupa suprotno tome", kazao je ministar.