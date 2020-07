Božinović o gužvi u izbornom stožeru: Družili smo se manje od 15 minuta, bilo je više distance nego što se vidjelo na snimci

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar MUP-a, kazao je da im nitko dodatan nije 'pokucao na vrata' kako bi ušao u parlamentarnu većinu

"Vrlo brzo, mislim da je realno da to bude idući tjedan. Možda i ovaj', rekao je Božinović.

'Mi imamo potrebnu većinu za sastavljanje Vlade tako da ne ovisimo ni o kome', kazao je Božinović na RTL-u. Naveo je da su svi zastupici manjina rekl da će podržati Andreja Plenkovića kao mandatara nove Vlade kao ipartneri iz ranije Vlade, HNS i Čačić te da se potpisi skupljaju dodavši da će k predsjedniku Republike čim se za to stvore uvjeti.

Komentirao je smanjenje broja ministarstava.

"O tome se razgovara, razgovarat će se i s partnerima, kad budu razgovori pri kraju, obavijestit ćemo javnost. U normalnim uvjetima se drugi dan još slavilo, a mi smo već na kraju da dovršimo ovaj proces vrlo brzo, što mislim da je važno", kazao je Božinović.

Mnogi se ipak pitaju hoće li manji broj ministarstava biti samo "kozmetička" promjena.

"Postoji nešto što su državni poslovi, ti poslovi se obavljaju, a ukoliko dođe do smanjenja ministarstava, to bi značilo i efikasnost, manje dužnosnika u tom izvršnom dijelu i mislim da je to dobra poruka", odgovorio je Božinović.

U medijima su se pojavile spekulacije kako bi nacionalnim manjinama moglo pripasti ministarstvo bez portfelja, no Božinović kaže da s manjinama još nisu sjeli i razgovarali.

Na pitanje moželi Marijana Petir biti ministrica poljoprivrede kazao je da niije čuo za to.

"Ona je sigurno verzirana u pitanjima za poljoprivredu, tome se može pridonijeti na razne načine. Mislim da je Odbor za poljoprivredu također veoma važan. Ona je izabrana u Sabor", odgovorio je Božinović.