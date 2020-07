Ostojić: Bernardić je predsjednik na papiru, ali sve odluke donosi Komadina

Dva dana nakon izbora čelni ljudi SDP-a obratili su se javnosti. Točnije, pred novinare je izašao potpredsjednik stranke Rajko Ostojić kako bi izvijestio da SDP kreće u izborni proces.

Ostojić je potvrdio da je Bernardić, koji je jučer rekao da odlazi, formalno na papiru još uvijek predsjednik stranke, no da je sve ovlasti prenio na potpredsjednika stranke Zlatka Komadinu. 'Nije podnio ostavku nego je prenio ovlasti. Neće sudjelovati na izborima. Kako bi se mogao kandidirati nakon ovakvog rezultata? Formalno na papiru je predsjednik, ali sve odluke donosi Komadina', kazao je Ostojić.

Upitan da li je ostavke trebalo podnijeti cijelo Predsjedništvo, Ostojić je kazao da se svi osjećaju odgovorno, ali da tijela moraju funkcionirati. 'Moramo voditi izborni proces, nećemo ga otezati i idemo odmah na izbore', kazao je.

Sam Ostojić neće se kandidirati za predsjednika stranke, a što se tiče ostalih funkcija, kazao je da o tome još ne razmišlja. 'Moja 2. izborna jedinica, jedinica smrti, od 4 zagrebačke uvijek bila je najgora. Ove godine je najbolja. Ne veseli me to. Tužan sam zbog toga, ali to je činjenica. Od deset jedinica 2. je treća po redu. Ona je pala, ali pali su i drugi. Rezultati nisu dobri ali smo sa začelja došli na treće mjesto', kazao je Ostojić.

'Ja sam podržavao Bernardića, nisam zažalio za time. On je bio odličan na sučeljavanjima, šteta što talent i vještine nije pokazao prije 3-4 godine. Moramo se jasno zamisliti, a to je činjenica o fokusu naših birača. Mi imamo najstarije birače, iz urbanog dijela. Moramo razmišljati da naše poruke nisu došle do birača, ali činjenica je da je što je manje birača to je više mandata za HDZ', rekao je Ostojić.