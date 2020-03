Božinović najavio novi informatički sustav praćenja zaraženih

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je u srijedu uvođenje sustava praćenja kretanja svih zaraženih od koronavirusa i onih koji bi trebali biti u samoizolaciji, a za one koji se ne pridržavaju propisanih mjera rekao je da neće biti ustezanja od sankcija.

Riječ je o, kako je pojasnio, aplikaciji kakva se već primjenjuje u nekim zemljama. "To rade zemlje, pogotovo one koje se dobro nose sa sprječavanjem širenja zaraze. Mi već nekoliko tjedana razmišljamo i o pravnim osnovama i o tehnološkim rješenjima za tako nešto i, kad budemo spremni to prezentirati, to ćemo učiniti", istaknuo je Božinović.

Odgovarajući na novinarsko pitanje kakve će se sankcije primjenjivati i kako kažnjavati oni koji se neće pridržavati uputa, ministar je naglasio kako neće biti ustezanja od sankcioniranja onih kojima su određene mjere samoizolacije.