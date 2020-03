Vujčić o navali na bankomate: Povećava se rizik da vam netko provali i ukrade taj novac

HNB će omogućiti bankama opciju da bez ikakve penalizacije, regulatornog troška i utjecaja na kapital praktički do ljeta iduće godine svakome tko zapadne u poteškoće reprogramiraju dug, rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić u večerašnjoj HRT-ovoj emisiji Tema dana o učinku koronavirusa na gospodarstvo. 'A bankama je to vrlo i pametno jer je njima to isto u interesu', rekao je Vujčić.

Vujčić je za HRT rekao da je zasad jedini primjer učinka na gospodarstvo onaj u Kini, za koju MMF procjenjuje da će stopa biti oko 2 posto umjesto ranije prognoze od oko 6 posto. 'Za ostale zemlje još je nemoguće reći, ali to je obrazac koji se u ovom trenutku koristi kao jedini dostupan, jer imamo primjer jedne zemlje, i to druge najveće ekonomije na svijetu, kroz koju je koronavirus već prošao', rekao je Vujčić.

Kaže da je u ovom trenutku najbolje raditi projekcije kroz različite scenarije. Koliko bi štetu Hrvatskoj virus mogao nanijeti u idealnom slučaju? 'Ako uzimamo kao MMF ovakvu matricu, obrazac, kao što je to bio slučaju u Kini, onda ta šteta neće biti prevelika. Recimo, ako uzmete turističke prihode koji se ostvaruju u ta tri mjeseca kad bi se taj ciklus odvio, to je otprilike 2,7 milijardi eura prihoda koji se ostvaruju u to doba, znači treći, četvrti i peti mjesec, i to nije apsolutno nešto što bi moglo značajno ugroziti hrvatsko gospodarstvo,' rekao je Vujčić. Na pitanje može li jamčiti stabilnost kune poručuje - apsolutno, a rekao je i da naš bankarski sustav nije ugrožen, već može podnijeti bilo kakve šokove. Komentirajući redove pred bankomatima rekao je da to nema nikakvog smisla jer će taj novac biti raspoloživ danas, sutra, za tjedan ili mjesec dana...