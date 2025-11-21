Božinović: MUP čeka zeleno svjetlo za očevid u Vjesniku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u petak u Dubrovniku da će se pomoći Gradu Zagrebu i u dogovoru s drugim ministarstvima i strukom pronaći bolje alternative za promet u blizini zgrade Vjesnika vezano za sanaciju požara te naglasio da MUP čeka zeleno svjetlo za očevid

"Pomoći ćemo Gradu s kojim smo od prvog dana u kontaktu, a u dogovoru s drugim ministarstvima i strukom, pronaći ćemo bolje alternative za promet u blizini zgrade Vjesnika", izjavio je novinarima ministar Božinović u Dubrovniku,gdje je sudjelovao na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma u sklopu Dana hrvatskog turizma (DHT). Naglasio je kako Ministarstvo unutarnjih poslova čeka zeleno svjetlo za očevid. Zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika policija je državnom odvjetništvu kazneno prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku. Zagrebačka policija je ranije danas izvijestila kako 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti“, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".

Na upite medija Božinović se osvrnuo na neke tvrdnje da struka, posebice protupožarni inspektori, nisu 'dobro odradili posao' oko protupožarne zaštite u zgradi Vjesnika. Objasnio je kako je protupožarni inspektor ranije utvrdio da postoji 80-tak vodnih aparata kojima je istekao rok u kojem su trebali biti servisirani, a što je ispravljeno te je, među ostalim, naloženo da se zaposli osoba koja bi bila zadužena za protupožarnu zaštitu što je i učinjeno još krajem prošle godine. Ono po čemu rade protupožarni inspektori je Pravilnik o otpornosti na požare objekata koji je donesen 2013., dodao je, a odnosi se na ono što se projektira nakon 2013. Ujedno je apelirao na građane da posvete puno pažnje i pozornosti protupožarnoj zaštiti u svojim objektima.

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Obveza temeljnog znanja hrvatskog jezika nakon prve godine rada stranih radnika Ministar unutarnjih poslova Božinović osvrnuo se i na izmjene Zakona o strancima, u sklopu kojih se dodatno regulira područje koje u Hrvatskoj dosad nije bilo potrebno regulirati, a riječ je o obvezi temeljnog znanja hrvatskog jezika nakon prve godine rada stranih radnika. Izmjene su prošle Vladu, Zakon je sad u javnom savjetovanju, a početkom sljedeće godine, na prvoj sjednici Sabora nakon stranke, Zakon će biti i u Saboru, najavio je. Cilj je da izmjene budu na snazi prije početka turističke sezone, naglasio je Božinović.

Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic







+33 Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic