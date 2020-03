Božinović: Hrvatska spremna poslati drugi brod u Egejsko more i policajce na grčku granicu

Hrvatska je spremna poslati još jedan policijski brod s osam članova posade uz jedan koji već patrolira u Egejskom moru, kao i granične policajce na grčku granicu, izjavio je u srijedu u Bruxellesu hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

Ministar zemlje koja trenutačno predsjeda Europskom unijom Božinović je to najavio prije početka izvanrednog sastanka ministara unutarnjih poslova sazvanog zbog kriznog stanja na grčko-turskoj granici izvazvanog odlukom Ankare da otvori granice za migrante.

Europska komisija je prije početka ministarskog sastanka predstavila akcijski akcijski plan mjera koje bi Unija i njezine zemlje članice trebale zajedno poduzeti kako bi pružili pomoć Grčkoj.

U akcijskom planu Komisija poziva zemlje članice da osiguraju sredstva potrebna za pokretanje dviju operacija brze granične intervencije Europske granične i obalne straže (Frontex) na kopnenoj i morskoj granici između Turske i Grčke.

Ministar Božinović je rekao da će se na sastanku razgovarati i o suradnji sa zemljama zapadnog Balkana.

"To su zemlje koje mogu biti pogođene ako dođe do eskalacije krize. Ne smijemo ih zaboraviti, one su na tom putu i svaka pomoć njima je zapravo pomoć nama", rekao je Božinović.

Ministar Božinović je istaknuo da će glavna poruka ministarskog sastanka biti da se "ilegalne migracije neće tolerirati" i da je tursko-grčka granica ujedno i vanjska granica Europske unije.