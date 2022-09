Božinović: 50-ak istražitelja radilo je svakodnevno na slučaju Ine

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović boravi u Splitu povodom Sportskih igara mladih koje se održavaju danas. U izjavi za medije osvrnuo se na rasprave o paramilitarnim skupinama poručivši da nema opasnosti za građane

Ipak, o izjavi predsjednika RH Zorana Milanovića da premijer Andrej Plenković pretjeruje u ocjeni opasnosti radikalizacije, Božinović kaže da podcjenjivanje dovodi do radikalizma.

Vezano uz aferu oko pljačke Ine, Božinović je kazao, javlja N1:

“Mogu samo reći da su upravo politička volja i odlučnost kojom se vodi sustav, koji je ovdje bio u poziciji da prikupi najviše dokaza, a to je policija, ona je odradila taj posao koji je trajao nekoliko mjeseci na profesionalan način, kao što su i nadležne službe Ministarstva financija dale prvu informaciju da se tu nešto sumnjivo događa. Nakon toga je policija zajedno s Državnim odvjetništvom radila jedan vrlo temeljiti posao. Treba to sve dovesti u fazu kada se skupi dovoljno dokaza da se podnesu prijave. Za jednu takvu operaciju moralo je 50-ak policijskih istražitelja svakodnevno raditi na ovom slučaju da bi se donijela ovakva odluka. Kada policija tako radi, to je znak da je itekako stručna, profesionalna i neovisna.”