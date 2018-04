Grbin prozvao Glavaša: Možda nemamo ratne zločince u parlamentu, ali imamo one kojima se sudi

Nakon što je dobio potvrdu na saborskom Odboru za pravosuđe o kandidatu za glavnog državnog odvjetnika Draženu Jeleniću raspravljaju zastupnici na plenarnoj sjednici Sabora, a već sutra će o njemu i glasati

'Kažete da se nadate da će Jelenić donijeti novu svježinu, no sama činjenica da on dolazi iz sustava ne znači da će on biti dobar glavni državni odvjetnik', rekao je Podolnjak, podsjetivši da je i Cvitan bio čovjek iz sustava kada je bio imenovan, a sada mu se ne produžuje mandat.

Da je procedura kod izbora isforsirana, ustvrdila je GLAS-ova Vesna Pusić. 'Nema nikakve logike da treba diskreditirati ili dezavuirati rad dosadašnjeg glavnog državnog odvjetnika, kako bi se obrazložio izbor novog. Nema razloga da se ne prihvate Cvitanovi izvještaji. Cvitan nije bio loš državni odvjetnik, kao što ni Mladen Bajić nije bio loš državni odvjetnik. Da li su imali greške u svom radu? Naravno da jesu. Da li su riješili sve skandale u Hrvatskoj? Nisu. Ne moramo pljuniti u ono što je bilo da bi doveli nešto novo', poručila je Pusić, kazavši da će GLAS podržati Cvitanova izvješća, ali da će biti suzdržani kod izbora Jelenića zbog načina izbora.

Zbog korupcije mnogim mladim ljudima ukradena je budućnost, a starima dostojanstvo, upozorio je u izlaganju u ime SDP-a Davor Bernardić. 'Da bi vratili vjeru ljudi u Hrvatsku, moramo vratiti vjeru ljudi u institucije', kazao je Bernardić, upozorivši da Hrvatska kasni u provedbi Strategije suzbijanja korupcije.

'Političke smjene koje se provode samo kako bi se netko uhljebio, a ne kako bi se posao poboljšao ne pridonose borbi protiv korupcije', kazao je Bernardić, navevši kao primjer izbor povjerenika u Agrokoru, izbor jednog od direktora u dubrovačkoj zračnoj luci, izbor Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

'Ne možemo podržati izbor novog državnog odvjetnika dok ne znamo zašto odlazi Cvitan. Možda zbog toga što je pokrenuo istrage protiv koalicijskih partnera koji tvore tanku vladajuću većinu, ili što je pokrenuo istrage u Agrokoru gdje se odvija legalna pljačka', kazao je Bernardić.

'Može li državni odvjetnik biti u službi građana ili će biti u službi političkih nalogodavaca?', upitao se Bernardić, kazavši kako SDP predlaže da mandat glavnom državnom traje 7 godina i da se u Saboru bira većinom svih zastupnika.

Prema ranijim najavama SDP bi pri glasanju trebao biti suzdržan, no neće svi slijediti taj stav. Peđa Grbin i Orsat Miljenić već su jutros na Odboru za pravosuđe pokazali da će podržati Jelenića, između ostalog zato što su s njim surađivali u Državnoodvjetničkom vijeću.

Branimir Glavaš u ime Kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poručio je kako će podržati novog glavnog državnog odvjetnika, no u svom izlaganju pozvao je javnost i SOA-u da obrate pažnju na provjere državnih odvjetnika. Svoje izlaganje posvetio je županijskom državnom odvjetniku u Osijeku Miroslavu Kraljeviću, kojeg je prozvao da je' aktivno sudjelovao u agresorskoj vojsci i napadu na Hrvatsku.'

Odmah se oglasio i SDP-ov Peđa Grbin koji je tražio povredu poslovnika jer je Glavaš govorio van teme i to o tužitelju koji je vodio postupak protiv samog Glavaša. Ubrzo je zatražio i da se obrati zastupnicima.

'Jučer smo svjedočili nemilim događajima u srpskoj skupštini, gdje je jedan ratni zločinac napao hrvatske simbole. Mislio sam da smo mi imuni na to jer u parlamentu nemamo ratne zločince, ali imamo one protiv kojih se vode postupci za ratni zločin. Ali nisam očekivao da će ti protiv kojih se vode postupci iskoristiti raspravu o glavnom državnom odvjetniku da se obračunaju s tužiteljima koji su vodili postupke protiv njih. Ali prevario sam se. Glavaš je pročitao gotovo sve, ali nije sve. Nije pročitao pasus koji potvrđuje da je Kraljević bio na bojišnici, i to dva mjeseca, a ta bojišnica je bila u Nuštru i to na hrvatskoj strani. No Glavaš je to prešutio jer se koncentrirao samo na jedno, a to je defamirati onog koji je protv njega vodio postupak', poručio je Grbin pozvavši na smirivanje tenzija.

'Pozivate na smirivanje tenzija, no vi ih potpirujete i omalovažavate zastupnike', poručio mu je predsjedavajući Milijan Brkić.

U tijeku je stanka za ručak do 15 sati.

Podsjetimo, Dražen Jelenić jutros se predstavio i na Odboru za pravosuđe, koji ga je jednoglasno podržao.