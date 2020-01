Borrell: Nastaviti dijalog Beograda i Prištine, EU će imenovati posrednika

Razgovori između Srbije i Kosova trebaju biti obnovljeni, a kad se to dogodi Europska unija će biti spremna nastaviti posredovanje u tom dijalogu i imenovati svog posrednika, poručio je u petak u Beogradu šef eurodiplomacije Josep Borrell

On je Vučiću najavio da će imenovati specijalnog izaslanika za posredovanje u dijalogu.

Borrell je istaknuo da je Srbija “ključni partner EU“ u regiji da je „EU posvećena pristupanju Srbije“ te da bi volio da se taj proces odvija brže. „Ali, to podrazumijeva veće napore i s vaše i s naše strane“, rekao je Borrell naglasivši kako će se i osobno zalagati i pomoći da Zapadni Balkan ima dublju perspektivu na putu ka EU. Nadam se da ćemo već od ponedjeljka, kaka bude formirana kosovska vlada nastaviti tim putem, dodao je Borrell.

Visoki predstavnik Europske unije (EU) za vanjsku politiku i sigurnost poručio je i da „nema razlike u pristupu EU i Sjedinjenih Američkih Država“ kada je riječ o dijalogu Beograda i Prištine, ali da koliko god moćan bio, Washington ne može ponuditi Kosovu stolicu u UN-u. „Postoje i druge zemlje - Kina, Rusija i Indija, koje se također pitaju. "Mislim da svi razumiju da odluku donosi Vijeće sigurnosti UN“, rekao je Borrell.

Vučić: Pred Srbijom još puno posla na putu ka EU

Vučić je naglasio kako je u interesu Srbije voditi razgovore i postići kompromisno rješenje, no da on „ne vidi kako je to sada moguće“ mada mu „ne pada na pamet da od toga odustane“.

Borrell je, po Vučićevim riječima, ponovio već poznatu poruku međunarodne zajednice da „bez rješenja u dijalogu s Prištinom europska perspektiva Srbije neće biti izvjesna“ i da zato Beograd „mora pokušati raditi na kompromisnim rješenjima“.

Vučić je naglasio da Priština nije ispunila svoje obveze iz Briselskog sporazuma (iz travnja 2013.) i da je „danas 2480. dan kako nije formirana Zajednica srpskih općina na Kosovu, koja je bila ključna stvar, temelj Briselskog sporazuma i ključna obveza Prištine“.

Vučić je rekao da je europskog šefa diplomacije zamolio da EU „uradi nešto van uobičajenih pravila“ i u budućnosti razmotri „neka pravila koja će biti drugačija“. „Ako već ne možemo odmah u EU - možemo li bar bez granica sa EU i među sobom, da bismo ubrzali ekonomiju, otvorili regiji prilaze jedinstvenom tržištu otvaranjem granica prema Hrvatskoj, Mađarskoj, prema zemljama Shengena, da naši građani vide važnost i potrebu da budemo članicom EU“, rekao je Vučić.

On je naglasio da pred Srbijom ima još puno posla na putu ka EU, a među ostalim treba „još mnogo stvari promijeniti u vladavini prava“.

Borrell će se tijekom dana sastati i s premijerkom Anom Brnabić, te ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem, a kasnije popodne i s predstavnicima oporbenog Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana i drugih predstavnika oporbe koji su sudjelovali u međustranačkom dijalogu o predizbornim uvjetima pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta.