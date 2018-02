Boris Tadić poručio da je 'politika isprika' veoma važna

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je u ponedjeljak srpsko-hrvatske odnose ‘temeljnima za funkcioniranje regije’ i poručio da je ‘politika isprika’ veoma važna, podsjetivši kako su u vrijeme njegova mandata odnosi između dviju država bili ‘neusporedivo bolji nego danas’.

Bivši predsjednik Srbije smatra da Vučić ne vidi koje su vrijednosti politike isprika i da je to ‘problem politike koju (Vučić) vodi’.

‘Morate pokazati da ste za politiku pomirenja, a način na koji naoružavate vojsku mora biti sukladan mirovnoj politici... Ne mogu agresivci i nacionalisti pridonijeti miru, to je temeljni problem’, poručio je Tadić.

‘To je fundamentalni doprinos politici pomirenja, to nije nikakvo ponižavanje nacije. Tko to ne razumije, ne razumije ni svrhu politike’, naglasio je bivši srbijanski predsjednik.

Tadić je ustvrdio i da srpsko-hrvatske odnose opterećuju pitanja granica i nestalih, te da je tijekom njegova mandata s vodstvom Hvatske napravljen sličan dogovor današnjem, ali je uslijedila promjena vlasti i ništa od dogovorenog nije provedeno.

‘Iznimno je važno i teško pitanje za obje zemlje razgraničenje na Dunavu. Ni naša niti hrvatska javnost nisu dovoljno upoznate da je to pitanje trebalo biti 'zaleđeno' do ulaska Srbije u EU ili da ga se podvrgne arbitraži. To smo pitanje mogli ostaviti iza sebe još 2012. godine’, rekao je Boris Tadić, komentirajući današnje razgovore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu.