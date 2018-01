Boris Jokić: Obrazovanje ne smije ovisiti o dnevnoj politici jer nekome može pasti na pamet to da je Zemlja ravna ploča

Nekadašnji voditelj Ekspertne radne skupine (ERS) za izradu Cjelovite kurikularne reforme Boris Jokić dao je intervju Novom listu, u kojem je naglasio nužnost da se raščisti pitanje je li bilo malverzacija u izboru tijekom prošlog natječaja za voditelja ERS-a prije nego se raspiše natječaj za novi

Jokić je u razgovoru za Novi list kazao da je ključno to da ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objavi analizu, ako takva postoji, koja će pokazati je li bilo nepravilnosti prilikom izbora voditelja ERS-a. Podsjetio je da je Jutarnji list prošlog ljeta objavio takvu analizu, iz koje proizlazi da je natječajni postupak bio u potpunosti netransparentan i obilježen ozbiljnim malverzacijama u izboru.

'Ukoliko je tome tako, onda osobe koje su bile uključene u taj proces ni na koji način ne bi trebale biti dio reformskih procesa. Ukoliko pak ta analiza ne postoji ili nije točna, potrebno je ispričati se prije svega rektorici, prof. dr. sc. Dijani Vican i dr. sc. Jadranki Buljan Culej, kao i mnogim drugima za neugodnosti koje su doživjeli. Štoviše, smatram da ih je u tom slučaju potrebno vratiti na njihove pozicije', poručio je Jokić te smatra da odgovore na pitanja postoji li ta analiza i je li točno ono što u njoj piše trebaju u sljedećih mjesec dana dati premijer Andrej Plenković i ministrica Divjak. Ukoliko to ne učine, ne vidi na kojim bi se pozitivnim osnovama nastavio proces Cjelovite kurikularne reforme.

Jokić kaže da je u interesu politike i tehnike opstanka na vlasti da se to pitanje ne raščisti.

'Znam da je političko sjećanje u Hrvatskoj vrlo kratkoročno, ali deseci tisuća ljudi su 1. lipnja 2017. izašli na ulice zbog navodne netransparentnosti i malverzacija u tom natječaju. Rezultat je prosvjeda bio ulazak HNS-a u vladajuću koaliciju, a kao glavni razlog navedena je kurikularna reforma, no 231 dan kasnije ništa u vezi toga nije rasvijetljeno. Nije jasno je li i zbog kojih razloga natječaj poništen? Zašto ministar Barišić više nije ministar? Zašto gospođa Vican i gospođa Buljan Culej nisu više na čelu reformskih procesa? Zašto su ljudi uopće izašli na ulice? Mnogi prozivaju HNS za političku trgovinu, pri čemu je moneta bila obrazovanje. Ovo je prilika Ivanu Vrdoljaku i drugima da dokažu da to nije tako. Ovo je jedinstvena, a rekao bih i posljednja prilika za to', mišljenja je Jokić.