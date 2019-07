Boras: Svoj rad ocjenjujem peticom, a Plenkovićev otac zaslužuje status profesor emeritus

Počasni doktorat Milanu Bandiću, povećanje upisnih mjesta na ekonomiji, odnos s ministricom Blaženkom Divjak - samo su neke od tema koje je za Novu TV prokomentirao prvi čovjek zagrebačkog sveučilišta Damir Boras.

Pa nismo zato što je strategija hrvatske države da ćemo doći na 1,4 posto ulaganja. Ja ne mogu potpisati ugovor koji je dugoročno štetan za Sveučilište. Danas ćemo dobiti 30 milijuna više, a za četiri godine 200 milijuna kuna manje. Morate znati da sam, po našim izračunima, godišnje nedostaje između 180 i 200 milijuna kuna da bismo održali infrastrukturu. To što se nudi je isključivo za znanost, ne možemo to upotrijebiti za grijanje, obnavljanje ni za plaćanje troškova.

Vi često kritizirate državu, govorite da vam ne da dovoljno novca, ali imate programske ugovore, 30 milijuna kuna vam stoji na stolu. Zašto ih ne potpišete? Naš je proračun 1,4 milijarde. 30 milijuna je predviđeno samo za znanost. Sveučilište ima pet misija, to je visoko obrazovanje i proučavanje, temeljeno na dobroj znanosti. Mi imamo 34 sastavnice, 30 milijuna je milijun kuna po sastavnici u prosjeku.

U ljudskom dijelu, kod pomaganja svima da ostvare sve što su planirali dajem si 5. Htio sam ostvariti bolje financiranje sveučilišta, nažalost, s time nisam zadovoljan jer sveučilište i visoko obrazovanje se i dalje financiraju s 0,82 posto s projekcijom da bude 0,6 posto BDP-a što je duplo manje nego što je prosjek u Europi. Zato nisam zadovoljan. Naš je cilj i dalje, zajedno s politikom i s Ministarstvom, no ne znam zašto se to ne događa, da ostvarimo financiranje koje je u skladu s Europskom unijom.

Kako biste vi sebe ocijenili, od 1 do 5, školski?

Pa vi ste upravo često žalite da nemate dovoljno novca za znanost. Evo i na svjetskim listama Zagrebačko sveučilište je blizu 1000. mjesta.

Mi smo sad slučajno na jednoj rang listi na 750. mjestu, na najvažnijoj, šangajskom smo oko 560. Mjesta sada, a inače smo uvijek oko 500. mjesta, plus minus.

Zar to nije preslabo za ovakvo sveučilište? To je fantastično dobro jer je to sveučilište financirano upola manje nego druga sveučilišta koja su visoko na tim rang listama. Ne možete financirati vrhunsku znanost, odnosno veliku količinu vrhunske znanosti ako ste loše financirani. Mi smo na 3000. mjestu po financiranju, a 500., 600. po kvaliteti.

Kritike vam pršte na sve strane oko vaših počasnih imenovanja. Što je s počasnim doktoratom Milanu Bandiću? Jeste li odustali od toga? Predložili ste status professor emeritus gospodinu Plenkoviću?

To je legitiman prijedlog jednog dekana koji je došao na sveučilište. Mi ćemo provesti legalnu proceduru do kraja. Odlučit će Senat.

Što je s imenovanjem, odnosnom statusom profesor emeritus gospodina Marija Plenkovića?

Prof. Plenković je pionir informacijskih znanosti, prvi voditelj doktorskog studija informacijskih znanosti, utemeljitelj tada časopisa Informatologija Jugoslavika, sada Informatologija.

Kada će biti na dnevnom redu?

Samo da vam kažem: I moj je prijatelj 40 godina.