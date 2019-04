Boras tvrdi da nisu ni namjeravali podići školarine

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu odlučeno je u utorak da se neće promijeniti cijene studiranja, a za Rektorat je izglasano tri posto više novca u odnosu prema prošlim godinama.

Potvrdio je da se neće mijenjati financiranje Rektorata i da će i dalje u sklopu financijskih sredstava imati odgovarajuće transparentne troškove, pri čemu je istaknuo kako su se troškovi za stipendije i komunalne usluge povećali. Na pitanje hoće li zbog toga sastavnice Sveučilištu davati više novca odgovorio je da je to novac koji se dodjeljuje Sveučilištu koji zatim Senat raspoređuje.

Odlukom Vlade o programskom financiranju javnih visokih učilišta iz rujna prošle godine u akademskim godinama od 2018./2019. do 2021./2022. utvrđuje se četverogodišnji način i iznos za njihovo programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija. Za provedbu te odluke osigurava se 1,805 milijarda kuna, to jest 446 milijuna kuna na godinu uz mogućnost povećanja od 100 milijuna kuna, dok se u proteklim razdobljima na godinu izdvajalo od 367 do 389 milijuna kuna, što je prosječno povećanje oko 17 posto.