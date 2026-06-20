Bolivijski predsjednik proglasio izvanredno stanje nakon tjedana prosvjeda

U televizijskom obraćanju naciji u subotu, Paz je rekao da Bolivijci više ne mogu biti 'taoci' blokada koje su ljudima onemogućile rad, studiranje, pristup medicinskoj skrbi i uzdržavanje obitelji. Izvanredne mjere , koje mogu ostati na snazi ​​do 90 dana, opravdane su ekonomskim, društvenim i humanitarnim utjecajem višetjednih prosvjeda, rekao je predsjednik.

Vlada planira poslati policiju i vojsku kako bi ponovno otvorila ključne prometnice i osigurala dostavu hrane, goriva i lijekova. Istodobno, Paz je rekao da će njegova administracija nastaviti razgovarati ​​s prosvjednim skupinama.

'Vrata vlade ostat će otvorena onima koji žele sudjelovati u dijalogu u dobroj vjeri', rekao je. Paz je optužio dijelove prosvjednog pokreta da slijede 'organiziranu strategiju destabilizacije protiv demokracije i ustavno izabrane vlade'. Vlada je izjavila da su blokade prouzročile značajnu ekonomsku štetu i posebno teško pogodile regije oko La Paza i El Alta.

Andska nacija je u krizi od početka svibnja, a sindikati, poljoprivrednici, rudari i pristaše bivšeg ljevičarskog predsjednika Eva Moralesa blokiraju glavne ceste diljem zemlje.

Prosvjednici zahtijevaju akciju zbog pogoršanja ekonomskih uvjeta, rasta troškova života i planova reformi koje je predložila Pazova konzervativna vlada. Pazova izborna pobjeda krajem 2025. okončala je gotovo dva desetljeća ljevičarske vladavine u Boliviji.