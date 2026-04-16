Blokirana zagrebačka žila kucavica: Sudarila se četiri auta, ima ozlijeđenih

Na Aleji Bologne su se sudarila četiri automobila. Dvije osobe su ozlijeđene, promet je blokiran, a autobusne linije prometuju obilazno
U jeku najvećih prometnih gužvi u Zagrebu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala čak četiri automobila.
Nesreća se dogodila oko 17.20 na Aleji Bologne. Policija javlja da su dvije osobe ozlijeđene, a promet je obustavljen. Zbog toga se stvaraju dodatne gužve, javlja 24sata.
"Zbog sudara ostalih sudionika prometa na Aleji Bologne, linije 172 i 176 u oba smjera prometuju obilazno preko Samoborske ceste i Škorpikove ulice do svojih trasa", objavio je ZET na službenim stranicama.