Policija i dalje ne otkriva detalje iz istrage o nestanku novca iz kuće šibensko-kninskog župana Gorana Pauka i navodne iznude člana njegove obitelji. Zasad se pouzdano zna da se u istražnom zatvoru u Šibeniku nalazi 20-godišnjak kojega se povezuje sa slučajem, a portal ŠibenikIN u kontaktu je sa Šibenčaninom za kojim policija traga već nekoliko dana

Događaj koji je doveo do ovoga je sljedeći: prije nekoliko dana kad sam se susreo s članom obitelji g. Gorana Pauka (kojem ne znam ime) kroz kratki razgovor smo došli do dogovora da bi mi on posudio određenu manju svotu novca koja mi je bila potrebna za hitno podmirenje duga trećoj strani. Ja sam mu za uzvrat kao jamstvo povrata u zalog ponudio moj motor ili automobil. On je kategorički odbio prihvatiti išta od ponuđenog. Nakon što mi je na povjerenje donio novac zamolio me da ga provozam na tom istom motoru, a nakon kratke vožnje izrazio je želju da ga naučim voziti motor na što sam ja i pristao.

Moram naglasiti da se radilo isključivo o dogovoru, te da smo se tu večer razišli prijateljski. Nikakva prisila ili iznuda nije dolazila u obzir kako sad čujem da me se optužuje.

U ovoj cijeloj priči nejasno je zašto su odbačeni ostali akteri (koji su se ranije spominjali), a kojima je član obitelji župana davao ili posuđivao novac kroz duže vremensko razdoblje. Zašto ta ista osoba, ako se radilo o iznudi, nije ranije upozorila članove svoje obitelji da ga na vrijeme zaštite, a očito je po svemu do sada navedenom u medijima imao vremena i prilika', stoji u izjavi Marija Đalete.

Glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor nije potvrdila je li Mario Đaleta osumnjičenik ili se za njim traga zbog mogućih saznanja koje ima o slučaju. Ponovila je da je kriminalistička obrada u tijeku te da nikakve informacije do zaključenja istrage ne može davati.