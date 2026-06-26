Bivši šef Karate saveza iza rešetaka: Dobio je doživotnu zabranu rada s djecom

Bivši trener i predsjednik Hrvatskog karate saveza, Stjepan Čelan, nepravomoćno je osuđen na 13 godina zatvora. Uz to, 23 godine ne smije obavljati dužnosti i djelatnosti u karate klubovima i savezima te mu je doživotno zabranjen rad s djecom, a 18 godina nakon odsluženja zatvorske kazne se ne smije približiti svojim žrtvama. Inače, 74 su mu godine.

Osim toga, trajno mu je oduzet i hard disk s inkriminirajućim dokazima, a mora platiti i 6000 eura sudskih troškova, piše Jutarnji.

"Uložili smo žalbu na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Nismo zadovoljni presudom, ne znamo razloge na temelju kojih je donesena tolika kazna jer još uvijek nismo vidjeli obrazloženje presude. Cijeli postupak je jako dugo trajao, istraga je pokrenuta u rujnu 2018. godine, a moj je klijent otada dva puta bio u pritvoru, ukupno mjesec i pol", rekao je Čelanov odvjetnik dodavši da je on "bio vrlo iznenađen jer je očekivao oslobađajuću odluku i jer od samog početka negira krivnju".