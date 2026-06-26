Bivši šef Karate saveza iza rešetaka: Dobio je doživotnu zabranu rada s djecom

Zbog devet seksualnih delikata s maloljetnicama, Stjepan Čelan je osim 13 godina zatvora dobio praktički doživotnu zabranu rada u karateu i s djecom
Bivši trener i predsjednik Hrvatskog karate saveza, Stjepan Čelan, nepravomoćno je osuđen na 13 godina zatvora. Uz to, 23 godine ne smije obavljati dužnosti i djelatnosti u karate klubovima i savezima te mu je doživotno zabranjen rad s djecom, a 18 godina nakon odsluženja zatvorske kazne se ne smije približiti svojim žrtvama. Inače, 74 su mu godine.
Osim toga, trajno mu je oduzet i hard disk s inkriminirajućim dokazima, a mora platiti i 6000 eura sudskih troškova, piše Jutarnji.
"Uložili smo žalbu na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Nismo zadovoljni presudom, ne znamo razloge na temelju kojih je donesena tolika kazna jer još uvijek nismo vidjeli obrazloženje presude. Cijeli postupak je jako dugo trajao, istraga je pokrenuta u rujnu 2018. godine, a moj je klijent otada dva puta bio u pritvoru, ukupno mjesec i pol", rekao je Čelanov odvjetnik dodavši da je on "bio vrlo iznenađen jer je očekivao oslobađajuću odluku i jer od samog početka negira krivnju".
Pornografija, silovanje...
Čelan je završio u Remetincu, jer je kazna veća od pet godina, jer je počinio devet seksualnih delikata na štetu maloljetnica. Između ostalog, vršio je bludne radnje, spolno je zloupotrijebio djecu mlađu i stariju od 15 godina te ih iskorištavao za pornografiju. Sve je to činio od jeseni 2012. pa do zime 2016. godine.
On je zbog toga uhićen i pritvoren još 2018. godine. Tada mu je pronađen i sporni hard disk. Odmah nakon toga, podnio je ostavku na mjestu predsjednika HKS-a, koji je potom izabrao novo vodstvo. No, nedugo zatim pokušao je to osporiti, tvrdeći da su protiv njega iznesene lažne prijave te da je izborna skupština Saveza bila nelegalna.
Urgirao kod Kirina i Rimac
Nakon što ga je zagrebački Ured za opću upravu odbio, podnio je žalbu tadašnjem Ministarstvu uprave. Preko čelnika virovitičkog karate saveza, tražio je od bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivice Kirina da urgira kod tajnice u ministarstvu, Josipe Rimac.
"Ja sam zvao Josipu Rimac i tražio da se to ubrza, da se zbog čekanja na to rješenje ne blokira rad Saveza, ali ne i na koji način se to treba riješiti. Sastao sam se i s dečkima iz vodstva Saveza oko toga i to je na kraju riješeno u korist Saveza", rekao je Kirin tada za Nacional. Čelan je, pak, nakon neuspjeha u ministarstvu, pokrenuo upravni spor.