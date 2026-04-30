Bivši šef FBI-ja zbog školjki na Instagramu završio na sudu: Optužen da prijeti Trumpu

Comey se suočava s dvije točke optužnice: za prijetnju predsjedniku i za njezino digitalno prenošenje. Slučaj proizlazi iz njegove objave na Instagramu, na kojoj su morske školjke bile složene u brojeve ‘86 47’. Broj ‘47’ može se povezati s Trumpom, dok je ‘86’ žargonski izraz koji može značiti ‘ukloniti’ ili ‘izbaciti’.

Kao i tada, pravni stručnjaci izražavaju skepsu. Upozoravaju na visoke pravne standarde, zaštitu slobode govora i Trumpove javne izjave kao moguće slabe točke optužbe. ‘Riječ je o vrlo slaboj optužnici i ne čini mi se da je ovo slučaj koji se može uspješno procesuirati’, rekao je Evan Gotlob. ‘Ovo izgleda kao nešto što će biti odbačeno.’

Ubrzo nakon toga Comey je objavio video u svoju obranu, a zatim se pojavio pred saveznim sudom. Gotovo isti scenarij viđen je i prošle jeseni, kada je protiv njega podignuta druga optužnica koja je kasnije odbačena, piše BBC .

Prijetnja ili apsurd?

Ministarstvo pravosuđa tvrdi da bi ‘razuman promatrač, upoznat s okolnostima, to protumačio kao ozbiljan izraz namjere da se nanese šteta predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država’.

No da bi osigurali osudu, tužitelji moraju dokazati namjeru.

‘Tužitelji bi morali dokazati da je riječ o “stvarnoj prijetnji”, odnosno ozbiljnom izrazu namjere za nezakonito nasilje’, objasnila je Barbara McQuade. Država mora dokazati i da je Comey bio svjestan rizika svoje objave.

Comey je objavu u međuvremenu izbrisao, tvrdeći da je školjke vidio na plaži i doživio ih kao ‘političku poruku’. ‘Nisam znao da neki ljudi te brojeve povezuju s nasiljem. To mi nije palo na pamet, ali protivim se nasilju pa sam uklonio objavu’, napisao je.

Zbog višestrukih značenja broja ‘86’ i Comeyjeve tvrdnje da nije imao namjeru prijetiti, McQuade sumnja u presudu. ‘Ne mogu zamisliti da će 12 porotnika jednoglasno proglasiti Comeyja krivim izvan razumne sumnje’, rekla je.

Blanche: Ne možete prijetiti predsjedniku SAD-a

Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche brani optužnicu, ističući da je riječ o ozbiljnom slučaju. ‘Ne možete prijetiti predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država’, poručio je. Naglasio je i da optužbe ‘apsolutno ni u kojem slučaju’ nisu politički motivirane.

Direktor FBI-ja Kash Patel rekao je da se na slučaju radilo mjesecima te da je optužnicu potvrdila velika porota. Republikanski kongresnik Dan Mauser ocijenio je objavu ‘zabrinjavajućom’, dodajući da se ‘može protumačiti kao poziv na nasilje’.

No čak i neki konzervativni pravnici izražavaju sumnju. Jonathan Turley smatra da bi slučaj mogao pasti zbog zaštite slobode govora.

‘Činjenica je da smatram kako je ova optužnica na prvi pogled neustavna, osim ako se ne pojave neke nove činjenice’, napisao je.