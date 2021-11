Bivši ravnatelj USKOK-a o aferi Žalac: Priznali su propust

Bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer komentirao je kako da USKOK, kako od tamo tvrde, nije proslijedio slučaj 'Žalac' zato što nije bilo izvida, smatra li to najvećim porazom DORH-a i USKOK-a do sada

'Vidjet ćemo zapravo. Mogao bi biti jedan vrlo, vrlo ozbiljan poraz, ali on to još uvijek nije. Mislim da je preuranjeno i da je prilično, onako, dvojbeno govoriti o nekompetenciji DORH-a i USKOK-a.', komentirao je za RTL Danas bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer smatra li to najvećim do sada porazom DORH-a i USKOK-a. Na upit je li normalno da dvije čelne žene tužiteljstva sazovu konferenciju za medije nakon afere s Gabrijelom Žalac i kažu: 'Je, da, bio je propust, ali sankcija neće biti, neće nitko odgovarati...', Žganjer kaže kako mu nije jasno što je tu bilo posrijedi.

'A zapravo pojašnjenje mi nije ponudila niti glavna državna odvjetnica kao niti ravnateljica USKOK-a u svom javnom medijskom istupu. Priznat je propust. Koja je stvarna narav tog propusta teško mi je govoriti.', rekao je Žganjer. Na dodatno pitanje kako kažu da je 'predmet stajao u ladici te da ga nisu proslijedili Europskom javnom tužitelju', Žganjer kaže: 'Zato što izvidi nisu bili aktivni. To je jedna formulacija, meni osobno čudna i ne vidim kakva bi to bila zapreka, ako izvidi i nisu aktivni, da se analizom tog predmeta procijeni da je suspektno postupanje sa sredstvima EU-a, da postoji Ured europskog javnog tužitelja koji je izravno nadležan za to i da se onda predmet dostavi na razmatranje tom uredu kao mjerodavnom tijelu za takvu vrstu mogućeg kriminala.', komentirao je.

Postavili su mu potom pitanje: Bili ste ravnatelj USKOK-a, znate kako funkcionira pravosuđe, sad kad gledate iz perspektive u kojoj se nalazite, gdje su ključni problemi?, na što je odgovorio: 'Znate li koji je mogući ključni problem? Kad se dogodi problem sa "Agrokorom", pa smo u stanju, ajde pretjerat ću, izvanrednog stanja, onda je na neki način cijeli sustav obezglavljen, pa je obezglavljen i DORH i USKOK, županijsko državno odvjetništvo. Radi se o jednoj iznimno složenoj činjeničnoj i pravnoj materiji, s tim što postoji jedan pritisak da se to čim prije uobliči u neku meritornu odluku. Ako bi se išlo na neki ishitreni odbačaj kaznene prijave, onda se špekulira, a kako će javnost reagirati na takvu odluku. I onda se ulazi u nekakve aranžmane s KPMG-om koji su u najmanju ruku suspektni. Ne bih htio pojašnjavati, Visoki kazneni sud se jasno očitovao što misli o tom izvještaju i zapravo što traži od prvostupanjskog suda da nedvosmisleno provjeri da bi uopće moglo biti razgovora o tom izvještaju kao o nekom vještačenju ili pak kao o nezakonitom dokazu koji mora biti izuzet iz spisa.'