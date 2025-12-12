USKOK proširuje istragu oko Grošića: Sumnjiče ih za malverzaciju preko 1,2 milijuna eura

Uskok je proširio istragu u aferi izvlačenja novca iz Psihijatrijske klinike Sveti Ivan protiv bivšeg ravnatelja te ustanove Vladimira Grošića kojeg sumnjiči da je u zamjenu za dobivanje poslova primio 35.000 eura od poduzetnika Radoslava Rodića koji mu je i opremio stan u Zagrebu za gotovo 77.000 eura.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestio da Grošića i Rodića u proširenju istrage sumnjiče za primanje i davanje mita. Uskok sumnja da je Grošić, od kraja 2022. do 29. listopada 2025., dogovorio s Rodićem da mu "na ime nezakonite nagrade" opremi stan u Zagrebu i preda novac u zamjenu za namještanje poslova Rodićevim tvrtkama. Ti ugovoreni poslovi, po tvrdnjama tužiteljstva, nisu izvedeni pa je klinika u zagrebačkom Jankomiru višestruko oštećena. Tužiteljstvo je 21. studenoga pokrenulo istragu protiv Grošića, još sedmero hrvatskih državljana te osam tvrtki zbog sumnje u malverzacije tijekom nabave robe i radova na klinici koja je pritom oštećena za više od 1,2 milijuna eura. Uz Grošića i Rodića, među okrivljenicima su glavna medicinska sestra Psihijatrijske klinike Sv. Ivan Kristina Bosak te poduzetnici Nikola Domitrović, Željko Krnetić, Danijel Korpar i Stevica Soldat.

Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu pustila je prošlog petka Bosak da se brani sa slobode nakon što je dopunila svoju obranu, dok se Grošić još uvijek nalazi u pritvoru. Ranije su na slobodu puštena još četvorica okrivljenika. Uskok je ranije izvijestio kako sumnja da je Grošić na Rodićev zahtjev provodio postupke javne nabave na način da Rodićevim i tvrtkama povezanim s njim osigura dobivanje poslova. Grošić je osumnjičen da je nalagao plaćanja znajući da fakturirani radovi uopće nisu izvedeni, da nisu izvedeni u prikazanim količinima ili da se radi o višestruko ugovorenim i plaćenim radovima. Prema navodima Uskoka, Grošić je na projektu adaptacije objekta u sklopu klinike, vrijednog najmanje 1.96 milijuna eura, za koji je morao biti proveden postupak javne nabave, odredio da će ju razdijeliti na 66 postupaka jednostavne nabave, zadržavajući tako njihovo provođenje pod svojom kontrolom.

Uskok: Grošić imenovao Bosak u povjerenstvo za nabavu Pritom je Grošić dogovorio s Kristinom Bosak, glavnom sestrom klinike zaduženom za koordinaciju kvalitete i projekata, da će za nezakonitu novčanu nagradu koju će joj isplatiti Rodić, upravljati postupcima jednostavne nabave tako da osigura odabir tvrtki povezanih s Rodićem. Iz tog razloga, Grošić je imenovao Bosak kao osobu zaduženu za tehničke specifikacije radova i robe i troškovnika te kao članicu stručnog povjerenstva za nabavu u svakoj pojedinačnoj nabavi, navodi Uskok. Potom je Bosak u natječajni postupak uključivala troškovnike čiji je sadržaj prethodno dogovorila s Grošićem i Rodićem, pri čemu su određene vrste radova višestruko uključili u veći broj troškovnika. Osim toga, Bosak je podatke o ponudama drugih tvrtki dostavljala Rodiću radi cjenovnog usklađivanja ponuda i osiguranja odabira. Kako bi neistinito prikazali da su postupci nabave na adaptaciji objekta jednako dostupni svima, Rodić je u dogovoru s Grošićem i Bosak, uključio tvrtke u vlasništvu ostalih osumnjičenih poduzetnika kao formalne davatelje ponude i ugovaratelje za različite iznose vrijednosti nabave.