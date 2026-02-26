Bivši korisnici Centra Dubrava iznijeli traumatične priče, javio se i ministar

Nakon anonimnog pisma o lošem stanju Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava te ispovijesti bivšeg korisnika, resorni ministar Alen Ružić posjetio je tu ustanovu te poručio da mu je prioritet rješavanje svih problema
Nakon što su djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava putem udruge Sjena uputili anonimno pismo javnosti u kojem izražavaju nezadovoljstvo stanjem u centru, pojavilo se još neugodnih svjedočanstava. Bivši korisnik i njegova majka ispričali su za RTL Danas, što su ondje doživjeli.
"Imam malo traumatična sjećanja i kad mi netko spomene tu Dubravu i kad se sjetim tih nekih ružnih stvari, recimo da mi je lift par puta pričepio noge... Kad mi to prođe kroz glavu, to mi je ostala trauma", ispričao je bivši korisnik.
U anonimnom pismu se spominjao pad prozora na nastavnicu. No, osim toga, lift nije adekvatan, rampa za kolica je pokrpana, a problema je još mnogo. Dio njih odnosi se i na ponašanje osoblja.
"Dječaku je profesorica lijepila ruke i usta selotejpom jer je on imao autizam. Ona je bila nervozna i ljuta i onda mu je zalijepila ruke i usta selotejpom jer joj je smetalo njegovo lupanje. Ja sam to gledao i nisam mogao vjerovati što se događa", nastavio je svoje svjedočanstvo bivši korisnik Centra za odgoj Dubrava.
Inspekcija našla nedostatke
Udruga Sjena nekoliko je puta sve prijavila resornom ministarstvu, ali promjena nije bilo. Inspekcija je posjetila centar triput. Po prijavi udruge Sjena izašli su dvaput te našli mnoštvo nepravilnosti. Osim upozorenja da se nepravilnosti otklone, kazni nije bilo
"Meni je iznimno drago da su djelatnici išli s pismom. To znači da nije priča, nego se stvarno događa. Što se tiče prozora, nikad nas o tome nisu obavijestili. Ako je to sigurnosni propust, mi do dana današnjeg nismo obaviješteni", rekla je Valentina Vinter Putar, članica Vijeća roditelja Centra za odgoj Dubrava.
Ravnateljica Marina Nekić nije htjela kamerama RTL-a pokazati u kakvim uvjetima djeca borave i školuju se. U telefonskom razgovoru je damo rekla da je centru nanesena velika šteta te da su svi zbog spomenutih navoda uznemireni.
Ministar fotografirao prostorije
A zbog cijele priče, centar je posjetio i novi ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Alen Ružić. Obišao je nekoliko prostorija, fotografirao ih i poručio da mu je prioritet riješiti situaciju.
"Ja sam stalno u kontaktu i poduzimamo sve mjere, uključujući i mjere moje fizičke prisutnosti, ali i kontakta s kolegama. Ne bih izlazio s detaljima i postupanjima. Neka ostanu diskretni, ali vjerujte, činim i osobno i sa svojim timom sve što je na raspolaganju, a na korist naših najpotrebnijih i konkretno ovdje korisnika", komentirao je ministar Ružić.