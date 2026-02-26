Bivši korisnici Centra Dubrava iznijeli traumatične priče, javio se i ministar

Nakon što su djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava putem udruge Sjena uputili anonimno pismo javnosti u kojem izražavaju nezadovoljstvo stanjem u centru, pojavilo se još neugodnih svjedočanstava. Bivši korisnik i njegova majka ispričali su za RTL Danas, što su ondje doživjeli.

"Imam malo traumatična sjećanja i kad mi netko spomene tu Dubravu i kad se sjetim tih nekih ružnih stvari, recimo da mi je lift par puta pričepio noge... Kad mi to prođe kroz glavu, to mi je ostala trauma", ispričao je bivši korisnik.

U anonimnom pismu se spominjao pad prozora na nastavnicu. No, osim toga, lift nije adekvatan, rampa za kolica je pokrpana, a problema je još mnogo. Dio njih odnosi se i na ponašanje osoblja.

"Dječaku je profesorica lijepila ruke i usta selotejpom jer je on imao autizam. Ona je bila nervozna i ljuta i onda mu je zalijepila ruke i usta selotejpom jer joj je smetalo njegovo lupanje. Ja sam to gledao i nisam mogao vjerovati što se događa", nastavio je svoje svjedočanstvo bivši korisnik Centra za odgoj Dubrava.