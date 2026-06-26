Bivši britanski premijer uvjeren: 'Britanija se mora vratiti u EU'

'Cilj u sljedećih pet godina mora biti ponovno pridruživanje zajedničkom tržištu' , ponovio je Major te dodao kako bi to podrazumijevalo prihvaćanje cijelog niza europskih pravila i povratak slobode kretanja za ljude iz Velike Britanije i EU.

U ekskluzivnom intervjuu za The Independent , bivši je britanski premijer aktualnu vladu pozvao da budu pošteni prema Britancima o razmjerima štete koju je Brexit izazvao u Velikoj Britaniji. Također, pozvao je novog premijera da poboljša odnose s Europom.

Velika Britanija ove godine bilježi 10. godišnjicu referenduma kojom je ta država odabrala napustiti Europsku uniju u procesu nazvanom Brexit. No, izlazak iz Unije Britaniji nije donio rast i blagostanje kakvo su političari obećavali.

Major se osvrnuo na političare koji su zagovarali Brexit tvrdeći da će to donijeti ekonomski napredak za Veliku Britaniju i da će omogućiti zemlji da 'drži sve karte u svojim rukama'.

'Njihove tvrde da će Britanija preuzeti kontrolu bile su samo prazno obećanje. Obećavali su zemlju meda i mlijeka, a umjesto toga milijuni su bili na gubitku', naglasio je Major.

Ponovio je kako svaki građanin Ujedinjenog kraljevstva financijski lošije stoji jer zemlja više nije u EU. Podsjetio je na nedavnu analizu Banke Engleske prema kojoj je britansko gospodarstvo šest do osam posto manje zbog Brexita.

'Čak i ako se držite konzervativnije procjene, izgubili smo oko 100 milijardi funti u trgovini, svake godine. Tih 100 milijardi rezultiralo bi s oko 40 milijardi u porezima. Da smo imali tih 40 milijardi funti posljednjih nekoliko godina, mnoge teške i nepopularne odluke ne bi morale biti donesene', upozorio je Major.

Rekao je kako su svi svjesni tko su najveći gubitnici.

'To je svaki novčanik, svaka torbica i svaki račun u zemlji. Oni su gubitnici. Postoji samo jedna zemlja na svijetu koja je u potpunosti neovisna i to je Sjeverna Koreja', naglasio je.

No, iako je ljut na čelnike Brexit pokreta, Major ipak ostaje optimist. Kaže kako mladi ljudi u svojim rukama drže ključ eventualnog povratka Velike Britanije u EU.

'Promjena dolazi sa sljedećom generacijom. Velik broj onih koji su glasali za odlazak su bili stariji. Danas, 68 posto misli da je odlazak bio greška, a 32 posto misli da nije', rekao je Major i dodao: 'Tako da mislim da ćemo se vratiti u Europu'.

Međutim, povratak ne bi bio ni lagan ni jednostavan.

'Morat ćemo ići polako i uvjeriti se da se svi slažu', dodao je.