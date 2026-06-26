brexit je bio greška

Bivši britanski premijer uvjeren: 'Britanija se mora vratiti u EU'

M.Či.

26.06.2026 u 22:58

John Major
John Major Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Bionic
Reading

Bivši britanski premijer John Mayor rekao je kako se Velika Britanija u sljedećih pet godina treba vratiti na jedinstveno tržište Europske unije

Velika Britanija ove godine bilježi 10. godišnjicu referenduma kojom je ta država odabrala napustiti Europsku uniju u procesu nazvanom Brexit. No, izlazak iz Unije Britaniji nije donio rast i blagostanje kakvo su političari obećavali.

U ekskluzivnom intervjuu za The Independent, bivši je britanski premijer aktualnu vladu pozvao da budu pošteni prema Britancima o razmjerima štete koju je Brexit izazvao u Velikoj Britaniji. Također, pozvao je novog premijera da poboljša odnose s Europom.

'Cilj u sljedećih pet godina mora biti ponovno pridruživanje zajedničkom tržištu', ponovio je Major te dodao kako bi to podrazumijevalo prihvaćanje cijelog niza europskih pravila i povratak slobode kretanja za ljude iz Velike Britanije i EU.

vezane vijesti

Major se osvrnuo na političare koji su zagovarali Brexit tvrdeći da će to donijeti ekonomski napredak za Veliku Britaniju i da će omogućiti zemlji da 'drži sve karte u svojim rukama'.

'Njihove tvrde da će Britanija preuzeti kontrolu bile su samo prazno obećanje. Obećavali su zemlju meda i mlijeka, a umjesto toga milijuni su bili na gubitku', naglasio je Major.

Ponovio je kako svaki građanin Ujedinjenog kraljevstva financijski lošije stoji jer zemlja više nije u EU. Podsjetio je na nedavnu analizu Banke Engleske prema kojoj je britansko gospodarstvo šest do osam posto manje zbog Brexita.

'Čak i ako se držite konzervativnije procjene, izgubili smo oko 100 milijardi funti u trgovini, svake godine. Tih 100 milijardi rezultiralo bi s oko 40 milijardi u porezima. Da smo imali tih 40 milijardi funti posljednjih nekoliko godina, mnoge teške i nepopularne odluke ne bi morale biti donesene', upozorio je Major.

Rekao je kako su svi svjesni tko su najveći gubitnici.

'To je svaki novčanik, svaka torbica i svaki račun u zemlji. Oni su gubitnici. Postoji samo jedna zemlja na svijetu koja je u potpunosti neovisna i to je Sjeverna Koreja', naglasio je.

No, iako je ljut na čelnike Brexit pokreta, Major ipak ostaje optimist. Kaže kako mladi ljudi u svojim rukama drže ključ eventualnog povratka Velike Britanije u EU.

'Promjena dolazi sa sljedećom generacijom. Velik broj onih koji su glasali za odlazak su bili stariji. Danas, 68 posto misli da je odlazak bio greška, a 32 posto misli da nije', rekao je Major i dodao: 'Tako da mislim da ćemo se vratiti u Europu'.

Međutim, povratak ne bi bio ni lagan ni jednostavan.

'Morat ćemo ići polako i uvjeriti se da se svi slažu', dodao je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sve češće kritike

sve češće kritike

Ruski nacionalisti ogorčeni ukrajinskim napredovanjem pozivaju Putina na eskalaciju sukoba
četiri drona

četiri drona

Trump podivljao: 'Iran je glupo prekršio sporazum o prekidu vatre'
ima 80 godina

ima 80 godina

Hrvat nestao nakon potresa u Venezueli: 'Još ga nisu našli, ne znamo je li živ'

najpopularnije

Još vijesti