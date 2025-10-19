sanae takaichi

Japanci će dobiti prvu premijerku u povijesti: Samo treba sklopiti koaliciju

M.Da./Hina

19.10.2025 u 10:20

Sanae Takaichi Izvor: EPA / Autor: KIM KYUNG-HOON / POOL
Očekuje se da će japanska vladajuća Liberalno-demokratska stranka (LDP, konzervativna desnica) i Stranka inovacija (JIP) u ponedjeljak formirati koaliciju, što znači da će Sanae Takaichi postati prva žena na čelu japanske vlade, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji

Očekuje se da predsjednica LDP-a Sanae Takaichi i njezin kolega iz Stranke inovacija Japana (JIP), Hirofumi Yoshimura u ponedjeljak potpišu koalicijski sporazum, izvijestio je Kyodo News, pozivajući se na dužnosnike obiju stranaka, koji su željeli ostati anonimni.

List Yomiuri Shimbun je objavio kako se očekuje da će Takaichi i Yoshimura "koalicijski sporazum potpisati nakon razgovora u ponedjeljak".

Kada je 4. listopada preuzela dužnost čelnice LDP-a pretpostavljalo se da je Sanae Takaichi kandidatkinja koja će zamijeniti premijera u odlasku Shigerua Ishibu. No povlačenje centrističke stranke Komeito iz vladajuće koalicije nakon 26 godina potpore, Japan je dovelo u političku krizu.

LDP je intenzivirao raspravu o formiranju novog saveza, što je povećalo njezine izglede na parlamentarnom glasanju u utorak. Nova čelnica stranke pobijedila je u drugome krugu izbora. Izabrali su je stranački zastupnici, nakon što nijedan od pet kandidata nije uspio osigurati većinu u prvom krugu.

Glasanje se održava samo nekoliko dana prije planiranog posjeta zemlji američkog predsjednika Donalda Trumpa. On bi trebao posjetiti Japan prije sudjelovanja na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), rekao je u srijedu ministar financija Scott Bessent.

