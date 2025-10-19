Japanci će dobiti prvu premijerku u povijesti: Samo treba sklopiti koaliciju

Očekuje se da predsjednica LDP-a Sanae Takaichi i njezin kolega iz Stranke inovacija Japana (JIP), Hirofumi Yoshimura u ponedjeljak potpišu koalicijski sporazum, izvijestio je Kyodo News, pozivajući se na dužnosnike obiju stranaka, koji su željeli ostati anonimni.

List Yomiuri Shimbun je objavio kako se očekuje da će Takaichi i Yoshimura "koalicijski sporazum potpisati nakon razgovora u ponedjeljak".

Kada je 4. listopada preuzela dužnost čelnice LDP-a pretpostavljalo se da je Sanae Takaichi kandidatkinja koja će zamijeniti premijera u odlasku Shigerua Ishibu. No povlačenje centrističke stranke Komeito iz vladajuće koalicije nakon 26 godina potpore, Japan je dovelo u političku krizu.