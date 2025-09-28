Bitka za Ustavni sud: Tko bi mogao naslijediti Miroslava Šeparovića?

Oporba pak proziva HDZ za odugovlačenje kako bi što dulje zadržali sadašnji omjer snaga u sudu.

"Očekujem završetak javnog poziva. Javilo se samo dvoje kandidata očekujemo još nekoliko kandidata. Kratki su rokovi tako da je realno da se to nekako prolongira, no HDZ nastavlja normalno raditi dalje", rekao je predsjednik saborskog odbora Ivan Malenica ( HDZ).

No već je jasno, do dogovora vladajući i oporba, teško će u zacrtanom roku, pa se očekuje produljenje mandata, javlja RTL Danas.

"Naravno da se neće izabrati u roku. HDZ želi staviti pod svoju šapu sve institucije, a zašto to rade zna se", rekao je Mišel Jakšić (SDP).

"Jedna od najveći kontrola je ocjena ustavnosti zakona. Neke su i ukidali tako da ja ne vidim tu neki problem za vladajuće", komentirao je Malenica.

A paralelno s tim procesom, mandat ističe Miroslavu Šeparoviću kao predsjedniku Ustavnog suda.

On je već ranije izjavio da se neće kandidirati za novi mandat, pa će se o novom predsjedniku glasati idući tjedan. "O tome će odlučiti na sjednici Ustavnog suda tajnim glasovanjem", komentirao je Šeparović.

Staničić umjesto Šeparovića?

Iako su se ranije spominjali Dražen Bošnjaković, pa i Rajko Mlinarić, sada se najglasnije spominje Frane Staničić kao mogući nasljednik Šeparovića, kojeg je u Ustavni sud lani kandidirala vladajuća većina. Na upit RTL-a je rekao da je bez komentara.

Zamjenik se pak bira na prijedlog predsjednik, on bi trebao doći iz redova opozicijskih prijedloga, a bira se javno većinom glasova sudaca.

"Ne bih spekulirao, ima dobrih kandidat. Staničić je vrstan pravnik. Na Ustavnom sudu da odluči tko će to biti", komentirao je Malenica.

"Tko god to bio smatram da će biti izabran od HDZ-a pa će tako i nastaviti provoditi istu politiku koju je provodio Miroslav Šeparović", rekla je saborska zastupnica Dalija Orešković.

Most pak proziva lijevu oporbu i HDZ da trguju oko izbora ustavnih sudaca.

"Nadam se da će dogovor propasti i da će se suci birati na transparentan način", rekao je predsjednik MOST-a Božo Petrov.

HDZ želi od tri suca kojima mandat ističe predložiti dva, što bi im osiguralo većinu i dalje. Iz SDP-a su ranije poručili kako na to neće pristati, pa i pod cijenu da se tri ustavna suca ne izaberu, čime bi omjer snaga ostao jednak.