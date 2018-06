Bit će sve toplije, a slijede južina i žestoka promjena vremena

Niz relativno nestabilnih dana, s barem ponegdje u Hrvatskoj malo kiše, a mjestimice i s obilnijim pljuskovima, nastavlja se i u ovome tjednu, javlja prognoza HRT-a

Podjednako relativno vjetrovito i toplo, ujutro od 17 do 20 °C, poslijepodne 26 do 29 °C bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz ipak rjeđe pljuskove nego na istoku. Nestabilno će biti i u gorju, osobito uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Na sjevernom pak Jadranu probleme neće stvarati pljuskovi i munje, ali bi mogla često jaka bura, osobito podno Velebita i s olujnim udarima, uz koje će more biti uglavnom umjereno valovito.

Temperatura zraka ujutro na kopnu 13 do 16 °C, uz more 19 do 24 °C, a poslijepodne 29 i 30 °C, u gorju oko 25 °C. I u Dalmaciji relativno toplo. Štoviše, u mnogim mjestima i vruće, te barem djelomice sunčano, uz poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti. Puhat će često umjerena, mjestimice i jaka bura, na udare i olujna, a poslijepodne južnije od Punte Planke prolazno umjeren maestral. I na jugu Hrvatske bit će bure i maestrala, te malo do umjereno valovitog mora, a i oblaka i vedrine, vrlo vjerojatno i lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u Konavlima. Najniža temperatura od 21 do 24 °C, u unutrašnjosti i oko 19 °C, a najviša između 30 i 32 °C.