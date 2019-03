'Bit će komemoracija na Bleiburgu, Sabor će biti pokrovitelj, ali neće se slaviti NDH i ustaški režim'

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandoković izjavio je u srijedu navečer, uoči sjednice zagrebačkog HDZ-a, da će se održat komemoracija na Bleiburgu i Hrvatski sabor bit će pokrovitelj jer je glavni cilj da se komemorira žrtvama.

"Što će biti u idućim danima - to ćemo vidjeti. Hoće li biti misa, hoće li biti molitva, ali svakako će se održati komemoracija i Hrvatski sabor bit će pokrovitelj te komemoracije na Bleiburgu", poručio je predsjednik Sabora Jandroković. A za crkvene vlasti su ta pitanja vezana za misu ili molitvu, dodao je.

Naglasio je da će Hrvatski sabor naravno zadržati pokroviteljstvo nad komemoracijom i, kazao je, "nama je glavni, primarni cilj da se komemorira žrtva. Dakle, da se iskaže poštovanje prema onima koji su tamo ubijeni bez suda, bez presude".

"I apeliram na sve, kako one s lijeve strane koji negiraju uopće taj zločin i koji bi najradije da te komemoracije ni nema, tako i na one koji se pozivaju da su na desnoj strani političkog spektra i koji bi tu željeli nekakve političke bodove, koji bi željeli slaviti Nezavisnu Državu Hrvatsku i ustaški režim - da to nije dobro, da to mi osuđujemo, ali želimo komemorirati žrtvu", istaknuo je predsjednik Sabora Jandroković.