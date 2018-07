Biskup Komarica upozorava da se pokušava ozakoniti progon katolika iz BiH

Banjolučki biuskup Franjo Komarica upozorio je u petak kako katolicima u Bosni i Hercegovini, a posebice u njezinom dijelu koji pripada Republici Srpskoj, prijeti potpuno iskorjenjivanje i sudbina poput one iz razdoblja Otomanskog carstva, okrivivši za to ne samo one koji su organizirali progone i prisilna preseljenja stanovništva, nego kao sukrivce označivši i izabrane hrvatske dužnosnike u tijelima vlasti

Biskup Komarica je ovo izjavio tijekom otvaranja redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH, čiji su se članovi okupili u Banjoj Luci kako bi razmatrali stanje u kojemu se nalazi Crkva i njeni vjernici. "Katolicima ovog dijela naše zemlje a i šire skrojena je slična sudbina potpunog iskorjenjivanja pristankom nekih današnjih međunarodnih centara moći. To se iskorjenjivanje uslijed nemogućnosti održivog povratka, u poratnom vremenu, nažalost ozakonilo također i uz pristanak legalnih i legitimnih predstavnika hrvatskog naroda, što brojni naši vjernici doživljavaju osobito bolno", kazao je biskup Komarica kako ga citira Katolilka tiskovna agencija BK BiH (KTA).

Upozorio je pritom na naznake kako bi se uskoro moglo dogoditi da u tijelima vlasti u BiH bude donesena odluka o tome da je zaključena provedba Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma koji je svim izbjeglicama i prognanicima jamčio pravo slobodnog povratka u prijeratne domove. To bi u praksi značilo kako se prestaju provoditi posebne mjere s ciljem poticanja povratka izbjeglih i prognanih i kako je zapravo priznata nova etnička struktura BiH koja je ishod protekloga rata. Biskup Komarica drži kako bi takvo što bilo pogubno za polovicu države iz koje su protjerani gotovo svi katolici, jer ih je s područja Banjolučke biskupije od prijeratnih 220 tisuća sada tamo svega osam tisuća.