Biskup Komarica: Katolička Crkva mora se uključiti u pomoć migrantima

Banjolučki biskup Franjo Komarica izjavio je u srijedu u Banjoj Luci kako se Katolička Crkva treba uključiti u pomoć migrantima koji je na području Bihaća veliki broj i istaknuo kako bi okretanje glave od tog problema bio znak njihove "nedostojnosti kao ljudi"

Na zasjedanju Biskupske konferencije BiH, koje je održano u Banjoj Luci, biskup Komarica je izvijestio druge članove o dramatičnoj situaciji na području Bihaća, gdje tisuće migranata boravi u nehumanim uvjetima.

„Mi ne možemo okrenuti pogled od ove problematike i reći: to se nas ne tiče. To bi bio znak našeg oportunizma, naše nekorektnosti, naše nedostojnosti kao ljudi, kao kršćana i kao vjernika“, kazao je biskup Komarica na konferenciji za medije, kako prenosi Katolička tiskovna agencija (KTA) Biskupske konferencije BiH. On je ustvrdio kako bi Katolička Crkva, u suradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Islamskom zajednicom te međunarodnim donatorima i domaćim vlastima, trebala pokrenuti inicijativu o pomoći migrantima na području Bihaća.