Bijela kuća šalje 1000 vojnih zdravstvenih radnika u američke bolnice

Dodatnih 1000 vojnih zdravstvenih djelatnika bit će raspoređeno u šest američkih saveznih država kako bi pomogli bolnicama koje su preopterećene porastom slučajeva covida-19 povezanih s varijantom omikron, priopćila je u utorak Bijela kuća

Timovi u kojima je između sedam i 25 vojnih liječnika, sestara i drugog osoblja počet će pristizati u Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio i Rhode Island sljedeći tjedan kako bi pomogli hitnoj pomoći i omogućili bolničkom osoblju da nastavi s njegom drugih bolesnika, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Biden će u 10:30 ujutro imati obraćanje po pitanju odgovora svoje administracije na covid-19, uz ministra obrane Lloyda Austina i čelnicu Savezne agencije za hitne situacije, Deanne Criswell.