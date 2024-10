BiH: 'Pruga do Ploča mjesecima će biti izvan funkcije'

Kod mjesta Ostrožac u blizini Jablanice, gradića na sjeveru Hercegovine koji je najteže nastradao u poplavama, klizište je odnijelo cijeli nasip na kojemu su bile položene tračnice pa su one sada ostale visjeti u zraku.

Stručnjaci su predložili da se sada na tom mjestu izgradi most ili pak podigne novi nasip s propustima za vodu kakav je bio i ranije no za svako od tih rješenja potrebno je vrijeme pa će sanacija potrajati, a željezničkog prometa ka Pločama do tada neće biti. 'Mi smo tražili da to (sanacija) bude u što kraćem roku', bilo je jedino što je mogao kazati Nikšić.

Odgovarajući na pitanja novinara, kazao je kako je sada nemoguće procijeniti razmjere ukupne materijalne štete što su je prouzročile poplave, ali je izvjesno kako je ona 'ogromna'.