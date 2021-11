BiH: EU zadovoljna produljenjem mandata EUFOR-a, Dodik prijeti Schmidtu

Šef Delegacije Europske unije u BiH Johann Sattler kazao je u četvrtak kako je odluka Vijeća sigurnosti UN o produljenju vojne misije EUFOR-a dobra vijest koja predstavlja jamstvo očuvanja stabilnosti u zemlji uzdrmanoj najtežom političkom krizom nakon 1995. godine

Ruska je diplomacija prije glasanja o produljenju vojne misije EU u BiH na Vijeću sigurnosti svoju potporu uvjetovala time da se Schmidtu onemogući da osobno podnese izvještaj o stanju u BiH.

Moskva na taj način nastavlja izražavati protivljenje Schmidtovom mandatu jer je ranije tražila da se on zadrži u BiH najdulje do ljeta 2022. To nisu prihvatile zapadne sile pa je Schmidt na kraju imenovan visokim predstavnikom odlukom većine članica Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), a Rusija od tada, jednako kao i vlasti Republike Srpske, uporno odbija komunicirati s njemačkim političarem u njegovoj sadašnjoj ulozi.

Sattler je pak u četvrtak kazao kako EU jasno podupire Schmidta i njegov mandat.

"U ime EU dajem potporu visokom predstavniku i njegovu uredu. Istina je da nije imao priliku osobno izložiti svoje ocjene (pred Vijećem sigurnosti), no nadam se da će uskoro imati priliku", kazao je Sattler dodajući kako se pozivaju svi u BiH da se vrate institucionalnom djelovanju i u tijelima vlasti BiH nastoje riješiti probleme koje zemlja ima.

Dodik najavio da će tužiti Schmidta

Dodik i mediji u RS u četvrtak su nastojali predstaviti kao "veliku diplomatsku pobjedu" to što je Rusije spriječila Schmidta da govori pred Vijećem sigurnosti UN, prešućujući pritom činjenicu da je Dodik ranije prijetio kako će svim silama i uz potporu Moskve spriječiti i produljenje mandata EUFOR-u.

"Ono što smo naučili od sjednice Vijeća sigurnosti UN je da BiH nema visokog predstavnika", kazao je Dodik u četvrtak na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci najavivši kako će RS Schmidta "tužiti u Njemačkoj zbog lažnog predstavljanja".

Pojašnjavao kako on samo traži da se poštuje ustav BiH ne bi li se "produžio život" te države te da najavama o osporavanju njezinih ovlasti ispravlja navodne nepravde iz prošlosti.

"Sarajevo pokušava sačuvati oteto tako što će optuživati RS", kazao je Dodik, koji tvrdi da se cijeli svijet urotio kako bi u BiH uspostavio "dominaciju muslimana".

Sredinom mjeseca Dodik planira potaknuti raspravu pred Narodnom skupštinom RS o prijenosu niza ovlasti s države na taj entitet. Ranije je najavljivao kako će predložiti da se o tome odmah donesu odgovarajući zakoni, no sada kaže kako bi se tada zapravo trebalo raspravljati o "informaciji", a bude li ona usvojena vladi RS dao bi se novi rok od šest mjeseci za pripremu prijedloga zakona kojima bi RS od BiH preuzela poslove obrane, pravosuđa te prikupljanja poreza i carina.

Iz oporbe u RS su to odmah okvalificirali kako dokaz da Dodik samo kupuje vrijeme i pokušava eksploatirati sadašnju krizu do izbora najavljenih za listopad 2022.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović u četvrtak je, sudjelujući na Globalnom forumu u Bakuu, izvijestio sudionike kako se njegova zemlja suočava s najvećom sigurnosnom krizom od kraja rata dodajući kako su isključivi krivac za to vlasti RS koje, uz ostalo, prijete oružanim snagama BiH i pokušavaju ih raspustiti.

"Državne institucije će braniti ustavni poredak BiH. Mi smo našu državu obranili od agresije u periodu 1992-1995. Spremni smo je opet braniti, ako bude potrebno. Nadam se da nećemo doći u tu situaciju, ali naša odlučnost najbolji je doprinos očuvanju mira. Popustljivost nikada nije bila prijatelj mira, jer ohrabruje nasilnike", kazao je Džaferović pred forumom u Azerbejdžanu koji je okupio veliki broj bivših i sadašnjih dužnosnika niza država.