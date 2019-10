BiH: Autocesta kroz hrvatska sela - završna faza etničkog čišćenja?!

Zajednica Hrvata koji su se nakon rata u BiH vratili na područje Modriče sada je suočena s opasnošću ponovnog izgona jer su vlasti Republike Srpske planirale graditi autocestu točno preko njihovih imanja i srušiti kuće koje su uspjeli obnoviti i to s mora spriječiti, kazala je Hini Slavica Mijić, voditeljica zaklade "Otvorena kuća - centar za mir i kulturu dijaloga" pri Hrvatskom kulturnom društvu ''Napredak''

Otvorena kuća još od 2006. godine radi na projektima čiji je cilj osigurati ostanak modričkih Hrvata i stvoriti uvjete za povratak onih koji to još uvijek žele.

Modrički kraj, koji je nakon rata pripao entitetu Republika Srpska, teško je stradao. Gotovo sve kuće u selima Garevac, Čardak i Donji Kladari, u kojima je živjelo oko osam tisuća ljudi , uništene su, a stanovništvo prognano.

Povratak je godinama opstruiran, no najuporniji su ipak uspjeli obnoviti svoje domove, a u Garevcu sada stalno živi oko 150 Hrvata. No njihov opstanak na tom području sada je došao u pitanje jer je kroz Garevac u prostornim planovima vlade RS ucrtana trasa autoceste i to točno na mjestima na kojima je oko 100 kuća, od kojih je 80 obnovljeno nakon rata.

Samo selo Garevac bilo bi doslovno raskomadano, kuće koje ne bi bile srušene ostale bi na jednoj strani autoceste, a imanja na drugoj.