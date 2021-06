[VIDEO] Beroš potvrdio da vjerojatno nećemo dostići cilj od 55 posto cijepljenih do kraja lipnja i apelirao: Ako se sad cijepimo, do proljeća smo mirni

Još nije vrijeme za procjenu kad će doći kraj epidemiji, rekao je uz ostalo ministar zdravstva Vili Beroš odgovarajući na pitanja novinara nakon užeg kabineta Vlade

'Moramo se komparirati s turističkim zemljama, Italija s 62, Španjolska 57, Portugal 53, Grčka s 49 posto cijepljenih građana su ispred nas. Moramo se poboljšati. Postižući adekvatnu procijepljenost, branimo se od ove bolesti', rekao je Beroš, prenosi N1.

Osvrnuo se na pismo koje je napisao građanima.

'Pismom želim reći da svi oni koji kalkuliraju i misle da je dobro prolongirati cijepljenje za jesen to ne čine. Na taj način sigurno prolongiramo i završetak epidemije. Cjepivo stvara imunitet trajanja najmanje 10 mjeseci, ako ne i više. Znači ako se sad cijepimo, do proljeća smo mirni. Na taj način sprečavamo pojavu nekakvog četvrtog vala najesen. Nemojmo da činjenica što smo se odlučili cijepiti najesen dozvoli virusu da se širi. Čuvajući sebe čuvamo i druge, to je bila osnovna poruka moga pisma', rekao je Beroš.